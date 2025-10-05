(VIDEO) EEUU "envía mensajes peligrosos" en el Caribe y Venezuela fortalece su defensa con "ejercicio especial"

El ambiente geopolítico en el Caribe está tenso. En 24 horas, una serie de eventos llevaron al Gobierno de Nicolás Maduro a decretar un 'ejercicio especial organizativo' para este 4 de octubre, movilizando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Milicia, como respuesta a lo que Caracas considera una escalada agresiva por parte de EEUU.

Venezuela interpuso una denuncia formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por una "incursión militar no autorizada" de cinco aviones de combate estadounidenses, que penetraron en el espacio aéreo de responsabilidad venezolana, volando peligrosamente a unos 75 kilómetros de la costa.

El ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, denunció previamente dicha acción catalogándola como "una provocación" y una "amenaza" directa de Estados Unidos. Enfatizó que a pesar de estas acciones nada "intimida al pueblo de Venezuela".

La situación se complicó aún más con la publicación de un reporte del medio estadounidense Washington Examiner, que citando fuentes anónimas dentro del establishment de seguridad de EEUU, advierte sobre la supuesta evaluación de planes para una "incursión terrestre" en Venezuela, reviviendo fantasmas de intervenciones pasadas y utilizando el mismo lenguaje de "otras cartas" que el presidente Donald Trump esgrimió durante su primer mandato.

Como si la presión no fuera suficiente, el grupo naval de tareas desplegado por Washington en el Caribe Sur reportó un nuevo ataque contra una embarcación, acción que, según analistas, se enmarca en una política de "ametrallar primero y preguntar después", que viola flagrantemente el derecho internacional marítimo.

"No hay buenas señales para Venezuela ni el mundo"

Frente a este cúmulo de amenazas reales y percibidas, el presidente Nicolás Maduro anunció la activación de un "ejercicio especial organizativo" para este 4 de octubre. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta fuerza y cuál es su función estratégica?

Para el especialista en geopolítica y relaciones internacionales, Oswaldo Espinoza, este despliegue no es una mera exhibición de fuerza, sino una medida defensiva de carácter integral y profundamente meditada.

"El cambio de nombre de Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, y los mensajes dados a los generales y almirantes en Estados Unidos, no constituyen buenas señales para el mundo y menos aún para Venezuela; ahora por si las señales no fueran amenaza suficiente, el grupo naval de tareas desplegado en el Caribe Sur destruye otra lancha y asesina personas impunemente contraviniendo en el derecho internacional, 5 cazas de quinta generación F-35 se sobrevuelan peligrosamente cerca [75 kilómetros] de la costa venezolana", analiza Espinoza en entrevista con Sputnik.

El experto conecta los puntos entre la retórica de la Administración Trump, las acciones militares en el Caribe y los rumores de una incursión terrestre. "Al parecer Trump vuelve a traer sus famosas otras cartas sobre la mesa, como cuando en su primera gestión se reunió con Guaidó y compañía para urdir planes para el cambio de gobierno por la fuerza (…) mientras que el Pentágono prefería una incursión terrestre desde territorio colombiano con mercenarios contratados para tal fin".

Ante este escenario de múltiples frentes, la convocatoria de Maduro adquiere una lógica concreta. Según Espinoza, la operación del sábado debe entenderse como "una operación integral cívico militar (…) que debería extender una red de alerta temprana que aumente la conciencia situacional costera y fronteriza de tal forma de detectar a tiempo cualquier tipo de movilización de fuerzas armadas de cualquier tipo desde cualquier frente potencial".

Características y capacidades del despliegue

El analista desglosa las características tácticas de este "ejercicio especial", que fusiona las capacidades de los cuatro componentes regulares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la masa desplegada de la Milicia Nacional Bolivariana.

"Esta operación debe implicar vuelos tripulados y no tripulados de reconocimiento armado y patrulla marítima, despliegue de sistemas de defensa aérea integrados, sistemas de defensa costera y lanchas rápidas de litoral, fluviales y lacustres, así como grupos de comando y operaciones especiales", detalla.

En este esquema, la Milicia cumple un rol fundamental que va más allá del combate convencional. Espinoza lo define como un papel de "inteligencia social urbana y rural, millones de ojos y oídos en una red de alerta temprana en coordinación con las fuerzas regulares". Se trata de la columna vertebral de un sistema de alarma popular diseñado para evitar una sorpresa táctica.

"El objetivo es no dejarse sorprender en caso de concretarse una posible agresión y tener la capacidad de dar una respuesta rápida y contundente", subraya el especialista, enfatizando el carácter disuasivo y reactivo de la movilización.

La efectividad de estas medidas, advierte, depende de la calidad de la inteligencia. "El nivel de amenaza debe estar determinado por los organismos de inteligencia y los planes y movilizaciones deben hacerse en función de la información disponible por ellos y la recibida de los aliados estratégicos", puntualiza.

¿Un 'imperio en declive'?

Para Oswaldo Espinoza, las recientes acciones y declaraciones provenientes de Washington no son hechos aislados, sino síntomas de una fase terminal y particularmente agresiva del poder hegemónico estadounidense.

"Los discursos del presidente Trump y su secretario de Guerra frente a los altos mandos militares no solo representó un espectáculo bochornoso para los generales y almirantes, también envió peligrosos mensajes que demuestran que el imperio ya entró de lleno en su fase de desesperación ante su declive", sentencia.

El experto describe a una potencia que, frustrada por el ascenso imparable de China y del orden multipolar, ha decidido despojarse de cualquier pretensión de legalidad internacional. "Ha manifestado su voluntad de hacer la guerra, no de defenderse, su desprecio por el derecho internacional y las convenciones de regulación de la guerra, su convicción de destruir y aplastar a sus enemigos sin ningún tipo de contemplaciones".

"Estamos ante la fase final y más peligrosa del imperio, donde ya no importan las máscaras, ni las apariencias, donde se apoyan con descaro los genocidios y se participa abiertamente en ellos, donde se hace a un lado un sistema multilateral hecho a su medida, donde se pisotea un derecho internacional construido a lo largo del tiempo y se impone un orden basado en reglas acomodaticias al occidente colectivo", agrega.

La conclusión de Espinoza no admite más interpretación: "Este es el imperio que muere y se quiere llevar a todos con él arrastrándolos al abismo al que está destinado".