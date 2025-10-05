Diosdado Cabello: "el enemigo sabe que se va a encontrar una barrera inexpugnable"

«Cuando decimos que por La Guaira no pasarán, es que por La Guaira no pasarán; el enemigo sabe que se va a encontrar una barrera inexpugnable y la dignidad de un Pueblo que sabe que por destinos de la vida están ubicados aquí, al frente, pecho al mar Caribe y ese mar Caribe lo que hace es subirle más la moral al Pueblo», así lo expresó este sábado el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, en el marco de los Ejercicios Militares Especiales en el país.

Desde el estado La Guaira, el también vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, valoró la presencia del Pueblo, la policía y el Ejército, que respondieron a la convocatoria porque «cuando el clarín de la Patria llama hasta el canto de la madre calla; todos en primera fila para defender la Patria».

«Venezuela se encuentra desplegada en un ejercicio coordinado por nuestro Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros, de comando, control y comunicación», dijo.

Cabello aseguró que en el país no hay ningún inconveniente y todo se maneja en total normalidad.

Asimismo, el también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, instó a revisar los detalles, «porque en los detalles es cuando comienzan los problemas».

Recordó que durante los ejercicios de preparación para el Pueblo había dado la instrucción de que cada Cuadrante de Paz tiene que tener su componente de Protección Civil.

«Un comandante debe utilizar a su gente de acuerdo a su capacidad, al potencial que tiene, un comandante no va a improvisar», dijo y agregó como ejemplo que «un médico no va a poner a operar a un mecánico, esa es la parte que necesitamos detallar y estos ejercicios sirven para eso».

En este sentido, recordó que a estos ejercicios han acudido venezolanos que no tienen nada que ver con partidos políticos ni con la Revolución Bolivariana, pero son patriotas, «gente que se alistó para defender a la Patria en cualquier circunstancia; a ellos nuestro abrazo y reconocimiento».

«Los chavistas vamos a salir a defender a todos los venezolanos y las venezolanas. Y aquellos sectores que manifestaron preocupación, que oscilan entre el 7% y el 3% de los venezolanos, que promueven un ataque militar contra nuestro país, es preocupante que alguien crea que desde afuera alguien le va a solucionar el problema político que ellos generaron», recalcó Cabello.

En este contexto, aseguró que este es el camino de una Patria, por esa razón el ejercicio militar especial se hizo en todo el país. «Nosotros estuvimos previamente reunidos revisando el plan de la unidad de comando», aseveró.

«No hay bombas solo mata chavistas, no existen cartuchos que ataque solamente a un chavista, eso no existe, el que crea que van solo por Venezuela está bien equivocado», recalcó.