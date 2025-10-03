Venezuela denuncia incursión ilegal de aviones de EEUU ante Consejo de Seguridad ONU

3 de octubre de 2025.- Venezuela presentó al embajador ruso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Vasily Alekseyevich Nebenzya, y actual presidente del Consejo de Seguridad, una comunicación en la que denuncia la incursión ilegal de aviones de combate estadounidenses el 2 de octubre, a aproximadamente a 75 kilómetros de las costas venezolanas.
La entrega fue realizada por el embajador alterno venezolano ante las Naciones Unidas, Joaquín Pérez, así lo dio a conocer el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, a través de sus redes sociales.
Expresó que este acto no solo representa una amenaza a la soberanía nacional, «sino que también contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional». Asimismo, destacó que «está grave situación se suma a la creciente militarización del Caribe, que constituye un claro hostigamiento hacia Venezuela» .
La maniobra fue identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), órgano responsable de la vigilancia y protección del espacio aéreo venezolano, y constituye una violación flagrante de las normas del derecho internacional, así como de los principios establecidos en la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.