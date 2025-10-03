Venezuela denuncia incursión ilegal de aviones de EEUU ante Consejo de Seguridad ONU

Embajador alterno venezolano ante las Naciones Unidas, Joaquín Pérez

3 de octubre de 2025.- Venezuela presentó al embajador ruso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Vasily Alekseyevich Nebenzya, y actual presidente del Consejo de Seguridad, una comunicación en la que denuncia la incursión ilegal de aviones de combate estadounidenses el 2 de octubre, a aproximadamente a 75 kilómetros de las costas venezolanas.



La entrega fue realizada por el embajador alterno venezolano ante las Naciones Unidas, Joaquín Pérez, así lo dio a conocer el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, a través de sus redes sociales.



Expresó que este acto no solo representa una amenaza a la soberanía nacional, «sino que también contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional». Asimismo, destacó que «está grave situación se suma a la creciente militarización del Caribe, que constituye un claro hostigamiento hacia Venezuela» .



La maniobra fue identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), órgano responsable de la vigilancia y protección del espacio aéreo venezolano, y constituye una violación flagrante de las normas del derecho internacional, así como de los principios establecidos en la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 498 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)