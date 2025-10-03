FANB sostiene ofensiva con estrategias coherentes para defender la paz y la soberanía

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene una ofensiva permanente con estrategias coherentes para defender la paz y la soberanía de Venezuela. Así lo afirmó el vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, durante un balance de operaciones desde la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, destacando la postura patriótica de la institución.

El también ministro del Poder Popular para la Defensa, enfatizó que esta ofensiva es una respuesta directa a la presencia de naves de guerra estadounidenses en el mar Caribe, una zona que calificó como de paz. Subrayó el espíritu de defensa que se respira en Latinoamérica, reafirmando la determinación de la FANB para proteger la integridad de la nación frente a cualquier amenaza externa.

Como parte clave de esta estrategia defensiva, el alto funcionario resaltó el llamado del presidente Nicolás Maduro al alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana. Reportó un registro de más de ocho millones de venezolanos, de los cuales más del 60% ya ha recibido entrenamiento, integrando así al pueblo en el esquema de defensa nacional ante posibles escenarios de conflicto.

La preparación no se limita a lo bélico. El ministro señaló que la FANB y las instituciones han realizado actividades para mitigar riesgos de desastres naturales, como tsunamis, inundaciones y sismos. Esta capacitación, indicó, despertó la curiosidad del pueblo venezolano, que observó con interés estas experiencias de gestión de crisis.

En el ámbito de la seguridad interna, el G/J Vladimir Padrino López precisó el despliegue de la FANB en distintas zonas del país para luchar contra grupos del narcotráfico. Este despliegue se enmarca en una estrategia integral de combate a este flagelo, demostrando el rol multifacético de la fuerza armada en la protección del territorio nacional.

En un balance concreto de resultados, el vicepresidente sectorial reiteró la incautación de más de 60 toneladas de droga en todo el territorio nacional en lo que va de 2025. Afirmó que en Venezuela no hay cultivos, procesamiento, lavado de activos ni carteles, atribuyendo el problema a un «tránsito minúsculo» que las fuerzas se encargan de detener de manera continua.

A través de este informe, la FANB reafirma su postura de ofensiva permanente, combinando la defensa de la soberanía, la preparación ciudadana, la gestión de desastres y la lucha antidrogas como pilares interconectados de su estrategia de seguridad nacional para 2025.