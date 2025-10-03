Samuel Moncada: "Imperialismo pretende despojar a Venezuela como lo hace con Palestina"

El representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), embajador Samuel Moncada, invitó a la unión de la región latinoamericana y caribeña para enfrentar las amenazas imperiales occidentales que pretenden despojar a la República Bolivariana y convertirla en la próxima Palestina. “Ese es nuestro trabajo: defender a Venezuela”.

La declaración la hizo en el panel «Problemas territoriales derivados del colonialismo», como parte de la Conferencia internacional: “Colonialismo, neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental”, que se desarrolla en la Casa Amarilla “Antonio José de Sucre”, bajo la moderación del viceministro de Relaciones Exteriores para África, Yuri Pimentel.

En el desarrollo de la actividad, Moncada hizo una reseña ilustrativa de la historia de amenazas que ha vivido América Latina por parte de los grandes imperios.

Imperio que destruye

El director ejecutivo de la Unión General de Escritores y Poetas Palestinos, Juma Alrefai, explicó durante su ponencia que el imperio se introduce en los países a través de grandes corporaciones, élites, para acabar con la identidad y la cultura de los pueblos.

‎Señaló que el Gobierno de los Estados Unidos, «bajo la administración de Trump, que es un Estado corporativo, de empresas, se basa en el uso de la fuerza para proteger la economía».

Por su parte, el embajador para América Latina y el Caribe de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Laarosi Bahía, asegura que el Sahara Occidental es uno de los territorios de los resultados del colonialismo.

Finalmente, aplaudió el compromiso del pueblo y Gobierno venezolano con las causas de los pueblos que reclaman su derecho a la soberanía.