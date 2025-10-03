Venezuela rechaza y denunciará incursión aérea de EEUU ante la ONU

03-10-25.-El Gobierno nacional manifestó su rechazo a la incursión ilegal de aeronaves de combate de EEUU cerca de las costas venazolanas.

A través de un comunicado emitido por los ministerios para la Defensa y para las Relaciones Exteriores, el Ejecutivo aseguró que la maniobra constituye una provocacion que amenaza la soberanía nacioal y contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.

«Esta acción puso en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el Mar Caribe; el hecho fue además avistado por la aerolínea colombiana Avianca, sumándose a la detección oficial del Codai (Comando de Defensa Aeroespacial Integral», expresa el comunicado publicado.

El texto indica que la maniobra se añade a otras incursiones ilegales similares previamente registradas, lo que configura un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado.

«En este sentido, la República Bolivariana de Venezuela exige al Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que cese de inmediato en su postura temeraria y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional», añade el comunicado.

Se anuncia además que el Gobierno elevará la denuncia ante el secretario general de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido una declaración oficial sobre las acusaciones realizadas por Venezuela.

