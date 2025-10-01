Maduro asegura que ha recibido "mensajes de apoyo" de militares de otros países de Sudamérica

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

01-10-25.-Nicolás Maduro dijo este martes que ha recibido «mensajes de apoyo» de fuerzas militares de otros países de Sudamérica, los cuales no reveló, ante lo que denunció como «amenazas» de EE. UU. por su despliegue en el Caribe.



«Mensajes que llegan, no se lo digan a nadie, que se quede aquí entre nosotros, mensajes que llegan de filas militares, de fronteras cercanas de nuestra Suramérica, mensajes de admiración de militares uniformados y armados de nuestra América (…) que nos dicen: si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros y tocará nuevamente unirse en un solo Ejército», señaló el mandatario en una ‘lección magistral’ en la apertura del año pedagógico en la Academia Militar.



Maduro no detalló de cuáles países de la región ha recibido estos mensajes.



Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó que el mandatario tiene «preparado y listo» el decreto de conmoción exterior, un día después de que Maduro anunciara el comienzo de un proceso de consultas sobre el documento.



«El presidente Nicolás Maduro tiene preparado y listo el decreto de conmoción exterior para castigar y defender la integridad de la República Bolivariana de Venezuela», manifestó Rodríguez.

