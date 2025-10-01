AN de Venezuela aprueba proyecto de asociación estratégica con Rusia

Credito: Web

01-10-25.-La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este martes un proyecto de asociación estratégica y cooperación del país caribeño con Rusia que, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, es la expresión de una persistente «condición de amistad».



«Es la expresión de la hermandad, la expresión de una manera diferente de relacionarse los pueblos y los Gobiernos, la expresión de la cada vez más sólida y persistente condición de amistad, hermandad y de cooperación entre el Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela», dijo Rodríguez en la sesión ordinaria.



Aseveró que relaciones entre ambos países son «cada vez más sólidas y fructíferas» para los ciudadanos.



En la presentación de este texto, titulado ‘Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia’, no se dieron detalles sobre su contenido.



Cabe mencionar que la semana pasada, el Parlamento hizo una primera discusión de este proyecto, que se presenta, de acuerdo al diputado chavista Roy Daza, en un contexto que «tiene que ver con el nuevo momento de la geopolítica del mundo».



Tal documento recoge la propuesta de un «aspecto muy importante», según explicó entonces el diputado, que es el «carácter irreversible del proceso de establecimiento de un orden mundial justo, sostenible, multipolar, basado en el derecho, en la soberanía y en la igualdad de los Estados».



Aseveró que el tratado «impone» en materia de cooperación un «diálogo político de alto nivel», así como el «derecho internacional, el respeto a la soberanía, el arreglo pacífico de las controversias, el respeto a los derechos humanos y a la autodeterminación de los pueblos».



Esta legislación se aprueba en un contexto de tensión por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe bajo el argumento de combatir, según Washington, el narcotráfico proveniente de Venezuela, pero que Caracas denuncia como un intento de propiciar un «cambio de régimen», reseñó EFE.

