(VIDEO) Richard Grenell confirma conversaciones con Maduro en medio del despliegue de EEUU en el Caribe

26-09-25.-Richard Grenell, enviado especial para Venezuela del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que mantiene conversaciones con Nicolás Maduro y miembros de su gobierno, en medio del actual despliegue naval estadounidense en aguas del Caribe.Durante una entrevista en el programa CBS Mornings, el periodista Vladimir Duthiers le preguntó: «El presidente de Venezuela se ofreció a hablar con Estados Unidos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hablar con Venezuela sobre estos barcos narcotraficantes?».En respuesta, Grenell aseguró: «Ya he estado hablando con el presidente Trump, he estado hablando con el Sr. Maduro, he ido a Venezuela y sigo hablando con su equipo«.El comentario se produce en un contexto marcado por la presencia de unidades militares estadounidenses en el Caribe, desplegadas bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y mientras Caracas ha denunciado en varias ocasiones que tales operaciones representan una amenaza directa contra su soberanía.Grenell concedió la entrevista principalmente para presentar la edición 2025 de los Kennedy Center Honors, un evento cultural que será organizado por Trump en diciembre y transmitido por CBS. Los homenajeados de este año incluyen a Sylvester Stallone, George Strait, Gloria Gaynor, Michael Crawford y la banda de rock Kiss.