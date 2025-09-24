(VIDEO) Padrino López rechazó las burlas de Trump sobre los entrenamientos de las milicias bolivarianas

Vladimir Padrino López criticó a Trump por burlarse de los entrenamientos de las milicias chavistas https://t.co/0gxTOrgXGs pic.twitter.com/YChsoRVKbO — Monitoreamos (@monitoreamos) September 23, 2025

24-09-25.-El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, respondió este martes a las burlas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los entrenamientos de las milicias bolivarianas.Durante un acto en la avenida Bolívar de Caracas, Padrino López calificó la actitud de Trump como un acto de “supremacismo”.“Cuando ayer vemos una bufonada más, una burla, la burla es un acto de poco valor humano, la burla es menosprecio por el prójimo, es supremacismo, la burla es racismo. (…) Ven al resto del mundo como si fuéramos esclavos, como si fuéramos salvajes, ven al resto del mundo de manera minúscula”, declaró.El funcionario acusó además a Estados Unidos de “hegemonismo imperial” y de usar su tecnología y equipamiento militar para intimidar a los pueblos. También señaló que en el Caribe fuerzas estadounidenses “se han dado la tarea de estar ajusticiando a pescadores, hombres y mujeres, cometiendo o no ilícitos, en lugar de llevarlos a un encausamiento judicial, como lo indica el derecho internacional”.Las declaraciones se produjeron luego de que Trump publicara este lunes en su red social Truth Social un video de un grupo de mujeres vestidas de rojo simulando un enfrentamiento con armas largas, al que acompañó con un mensaje irónico: “TOP SECRET: We caught the Venezuelan Militia in training. A very serious threat!” (“Alto secreto: atrapamos a la milicia venezolana entrenando. ¡Una amenaza muy seria!”).