Venezuela alerta a la AEC sobre riesgo de despliegue naval de EE.UU.

El Gobierno venezolano elevó una alerta regional ante el riesgo que representa el despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe. El viceministro para el Caribe, Raúl LiCausi, expuso la posición del país durante una reunión con delegaciones de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) este lunes.

LiCausi advirtió que todos los países del Caribe se ven amenazados por esta presencia militar. Señaló que la tensión creciente ya está generando un impacto negativo en el turismo, una de las principales actividades económicas de la región, y alertó sobre consecuencias más graves si la situación escala.

El diplomático denunció que esta movilización bélica viola los principios del derecho internacional de la ONU. Además, afirmó que contradice el espíritu de la región como zona de paz y constituye un incumplimiento del Tratado de Tlatelolco de 1967, al posicionar un submarino nuclear en el Caribe.

Frente a esta situación, LiCausi reiteró que Venezuela está preparada para enfrentar la amenaza. Sin embargo, aclaró que el pueblo y el gobierno prefieren optar abiertamente por la diplomacia de paz como vía de solución.

Como muestra de este compromiso, el viceministro reveló que el presidente Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump. El objetivo de la misiva es instar a reanudar los canales de diálogo diplomático bilateral para desescalar la tensión.

La intervención de Venezuela en la AEC busca generar una condena regional firme contra las acciones de Washington. La diplomacia venezolana insiste en que la paz del Caribe, proclamada como zona de paz, está siendo vulnerada por esta presencia militar injustificada.