Delcy Rodriguez responde al comentario de Donald Trump donde se burla de las milicias bolivarianas

La vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, respondió al último comentario del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en el que se burló de los entrenamientos de las milicias bolivarianas.



En respuesta, citó la célebre frase de Simón Bolívar: “Por fortuna, se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos”.



La cita la publicó en su cuenta de Telegram con unas imágenes que son evidencia de las luchas históricas de la región por su independencia.



Trump publicó en su plataforma Truth Social un video en el que se observa a mujeres de la milicia en un entrenamiento junto con un comentario sarcástico: “ALTO SECRETO: Capturamos a la Milicia Venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy grave!”.



Adiestramiento



Este fin de semana, se llevó a cabo el despliegue “Los cuarteles van al pueblo” en todo el territorio nacional, una iniciativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que busca fortalecer la defensa integral de la nación.



En tal sentido, el plan se activó en más de 5 mil 330 circuitos comunales, donde civiles recibieron adiestramiento y organización, enmarcadas en la doctrina de defensa territorial.



Estas actividades incluyeron prácticas de adiestramiento, charlas de formación y dinámicas orientadas a fortalecer los circuitos comunales como ejes de la defensa popular