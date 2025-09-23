(VIDEO) Maduro no descarta enviar otra carta a Trump: "Si cierran la puerta, entramos por la ventana"

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

23-09-25.-Nicolás Maduro habló este lunes de la carta que le envió al presidente de EE. UU., Donald Trump, al asegurar que no descarta enviar más misivas a Washington.

En Con Maduro +, el mandatario indicó que en el documento le detalló a Trump las rutas de drogas y cantidad de producción que hay en Colombia. También la cantidad que pasa por Venezuela.

«Lo importante es defender la verdad. Si cierran la puerta, entramos por la ventana«, dijo sobre el envío de otras cartas.

Comentó que “no enviará” un submarino a ninguna parte del mundo para luchar contra el tráfico de drogas. A su vez, propuso que las naciones trabajen en conjunto para enfrentar por la vía de las políticas públicas el ingreso del dinero ilícito a los sistemas legales.

Por otro lado, aseveró que el 68% de la población venezolana está dispuesta a “tomar las armas” para “defender” el territorio de toda invasión extranjera.

Añadió que el «asedio» de EE. UU. a Venezuela hizo que el apoyo a la «oposición extremista» cayera a un “6%” y que se generara un consenso nacional, que «supera» el 90% en repudio a las acciones de la administración Trump.

«Es el primer logro de la amenaza y presión estadounidense. El segundo logro es que redujeron a la extrema derecha, apoyada por el imperio gringo, al 6% del apoyo, prácticamente desapareció», acotó Maduro.

Asimismo, precisó que un 90% de la población “rechaza” las acciones de María Corina Machado, Julio Borges y Leopoldo López, a quienes tachó de “extremistas”.

