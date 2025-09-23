La Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y la califica de "llena de mentiras"

La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt Credito: Web

23-09-25.-La Casa Blanca reconoció este lunes haber recibido una carta enviada por Nicolás Maduro, pero aseguró que el documento contiene «muchas mentiras» y reiteró que Estados Unidos mantiene firme su postura frente al mandatario venezolano, al que califica de «ilegítimo».



La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, se refirió a la misiva en su conferencia de prensa diaria. El documento, con fecha del 6 de septiembre, fue remitido por Maduro y se conoció públicamente en los últimos días.



«Hemos visto esta carta»



«Hemos visto esta carta», respondió Leavitt al ser consultada por una periodista, confirmando así que Washington recibió la comunicación en la que Maduro expresaba disposición al diálogo.



No obstante, la funcionaria restó credibilidad al texto: «Francamente hubo muchas mentiras que fueron repetidas por Maduro en esa carta; la posición de la administración sobre Venezuela no ha cambiado: vemos el régimen de Maduro como ilegítimo».



Sin cambios en la política hacia Venezuela



La portavoz insistió en que la administración mantiene intacta su visión sobre Caracas, más allá de los gestos diplomáticos del líder chavista. «El presidente (Donald Trump) ha mostrado claramente que está dispuesto a usar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas mortales desde el régimen venezolano a Estados Unidos«, afirmó Leavitt.



Con información de El Tiempo.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/09/22/casa-blanca-confirma-recepcion-de-carta-de-maduro-y-la-califica-de-llena-de-mentiras/)