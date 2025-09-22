(VIDEO) Fiscal Saab exige a la ONU investigar ataques de USA en el Caribe

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, exigió este viernes 19 de septiembre a la ONU iniciar una investigación contra los ataques que EE. UU. ha ejecutado contra tres botes en el Caribe que, presuntamente, transportaban droga y en los que han muerto hasta ahora 14 personas.

Durante una rueda de prensa, Saab tachó de «macabra» estas acciones de parte de Washington.

«En las últimas horas hemos podido ver la manera macabra como una pequeña lancha donde había tres, cuatro personas, fue totalmente demolida, tiroteada, acribillada, por un misil sin que existiese (…) la coordinación previa de carácter, en todo caso policial, no nuclear, no con misiles», dijo el fiscal.

Según la autoridad, existe una «coartada falsa» para atacar tale botes, a las que se suman, agregó, «las ejecuciones seriales, los asesinatos seriales de venezolanos que van en una pequeña tripulación, que no han sido sorprendidos en flagrancia cometiendo un delito y están siendo asesinados de manera totalmente bárbara».

«Le exijo entonces a los organismos internacionales de derechos humanos, a las Naciones Unidas vinculantes a este tema, que abran la averiguación correspondiente en este momento», acotó.