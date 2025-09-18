(AUDIO) Viceministro William Castillo apunta que “Washington está usando fuerza militar sin autorización del Congreso de EEUU”

18-09-25.- El periodista William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio de Finanzas e integrante de la Comisión de Diálogo en México, considera que “Washington está anclado en una narrativa falsa y está usando la fuerza militar sin autorización del Congreso norteamericano”.

“Ayer 27 senadores le escribieron una carta al (presidente de Estados Unidos -EEUU-) Donald Trump, recordándole que es un hecho ilegal, y además, haciéndole un cuestionario que debe responder en las próximas horas sobre sus operaciones militares ilegales en Venezuela”, apuntó en entrevista a Esther Quiaro en el espacio Al Instante de Unión Radio.

Sin embargo, celebra que los venezolanos alcanzaron cierta “madurez política y están conscientes” del peligro que significan las amenazas estadounidenses ante el despliegue de su armada en costas del Caribe.

“Nuestro pueblo comprende perfectamente que esto es una situación excepcional que nos amenaza y es comprensible estar preocupado y activo”, subrayó.

“Es una respuesta muy serena, muy en la línea del presidente Nicolás Maduro, de calma y cordura, nervios de acero, máxima conciencia y máxima movilización”, insistió Castillo.

A su juicio, “es un pueblo que sabe, está consciente de los peligros, pero no va a dejar de hacer su vida y su trabajo, no va a dejar de alegrarse por las cosas que está haciendo y está resistiendo”.

Asevera que “Venezuela está activa, trabajando y está viviendo su vida con normalidad”, frente a las amenazas de EEUU.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio