Delcy Rodríguez: ¡EEUU miente sobre Venezuela y lava la cara a su principal dealer: Ecuador!

Por: | | Versión para imprimir

La vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez rechazó, este martes, el informe de Estados Unidos que "grosera y artificiosamente" señala a Venezuela como país productor y de tránsito de drogas.
 
En este sentido, Rodríguez afirmó que el "Gobierno de EEUU miente vulgarmente sobre Venezuela"  y lo acusó de no tomar en cuenta al Gobierno ecuatoriano como narcotraficante. "Y lava la cara a su principal dealer: Ecuador", destacó.
 
Mediante un comunicado reiteró que "numerosos  informes oficiales de organismos internacionales" certifican que  "jamás hemos figurado como país relevante en esta materia".
 
"Venezuela rechaza y repudia el cínico documento emitido por el Departamento de Estado guerrerista de los Estados Unidos, en el que grosera y artificiosamente pretende designar a dedo a nuestra nación como productor y de tránsito de drogas ilícitas, a pesar de los numerosos", escribió la Alta funcionaría en sus redes sociales.
 
¡No han podido, ni podrán!
 
 
 

Esta nota ha sido leída aproximadamente 415 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía