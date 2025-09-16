Vicepresidenta Rodríguez: EE. UU. insiste en mantener la farsa para intervenir Venezuela

“La gran farsa que se empeña en mantener el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) para intervenir nuestro país no tiene ningún asidero, ni jurídico ni de cooperación internacional”, así lo aseveró la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en referencia a las reacciones generadas por la operación naval conjunta entre Venezuela y el Reino de los Países Bajos en aguas cercanas a La Orchila.

La maniobra fue ejecutada bajo un esquema de cooperación bilateral, conforme a los protocolos internacionales vigentes; a través de un comunicado, las coordinaciones diplomáticas entre ambos Estados permitieron desarrollar la operación de forma ordenada, transparente y en condiciones de mutua confianza, en cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las partes.

Rodríguez, mediante su canal oficial en Telegram, reiteró que “Venezuela mantiene vigilancia permanente de sus costas y articula con otros países, conforme a protocolos internacionales y acuerdos binacionales, acciones para la lucha contra el narcotráfico”.

Subrayó que la operación naval responde a una política de seguridad soberana, y rechaza los intentos de distorsionar su carácter técnico y legal mediante narrativas externas que buscan justificar presiones contra el país.

Finalmente, reafirmó que Venezuela defenderá su soberanía en el marco del derecho internacional y la diplomacia de paz, donde se demuestran las capacidades operativas y alianzas estratégicas en función de la estabilidad regional.