La Milicia Bolivariana activa más de 300 puntos de adiestramiento a nivel nacional

En un esfuerzo por fortalecer la defensa integral de la nación, el Gobierno Nacional ha anunciado la activación de más de 312 puntos de adiestramiento a lo largo y ancho del país, dedicados a la formación y capacitación de los miembros de la Milicia Bolivariana. Esta iniciativa busca consolidar las capacidades operativas y estratégicas de este componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El despliegue de estos puntos de adiestramiento forma parte de un plan integral para la consolidación de la defensa territorial y la preparación de los milicianos ante cualquier eventualidad. Las actividades de formación abarcan diversas áreas, incluyendo defensa territorial, protección civil, seguridad ciudadana y apoyo logístico. Se espera que miles de hombres y mujeres, que voluntariamente se han sumado a las filas de la Milicia, participen activamente en estas jornadas.

Altos mandos militares han resaltado la importancia de esta movilización. «La Milicia Bolivariana es el pueblo en armas, y su adiestramiento constante es fundamental para garantizar la soberanía y la paz de la patria», declaró un vocero del Estado Mayor Conjunto. «Estos 312 puntos de adiestramiento son una muestra del compromiso del Estado venezolano con la preparación de sus fuerzas para cualquier escenario».

La habilitación de estos centros de formación se suma a las políticas de seguridad y defensa del país, que buscan asegurar la integridad territorial y responder a las amenazas externas. Se ha enfatizado que las actividades son de carácter defensivo y se enmarcan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en la defensa de la nación.

La Milicia Bolivariana, que ha crecido significativamente en los últimos años, se presenta como un pilar fundamental en la estrategia de defensa de Venezuela. Se espera que las jornadas de adiestramiento continúen en los próximos días y semanas, con el objetivo de optimizar la preparación de sus integrantes y fortalecer la unión cívico-militar.