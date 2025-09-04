Lo que encontró la BBC en el video de Marco Rubio que publicó Trump sobre supuesta lancha que atacaron

En una información de prensa difundida por la BBC se cuestiona, además de la legalidad del ataque de EEUU a una supuesta embarcación de narcotraficantes en aguas del Caribe, sino los puntos grises del relato de la Casa Blanca.

Según la BBC, Washington aseguró haber matado a “11 supuestos terroristas”.

En el video, la BBC consulta a una experta en temas de seguridad, Emmanuelle Saliba, quien “no descarta la manipulación del video, pues hay partes sometidas o difuminadas”. A pesar de que cuestiona la posibilidad de ser un video hecho con IA el medio plantea otras dudas:

Primero: “Estados Unidos no explicó los detalles de esta operación”.

Segundo: Marcos Rubio sin ofrecer detalles declaró que la droga “probablemente” se dirigía a Trinidad o algún otro lugar del Caribe… así de preciso.

Seguidamente citan a dos expertos que también cuestionan la legalidad de la acción publicada por el Gobierno de Trump.

Juan S. González, exdirector del Consejo Nacional de seguridad de Estados Unidos, dijo: “El ataque militar estadounidense a un supuesto barco cargado de drogas, plantea serias preocupaciones. Destruir un barco en el mar, sin abordarlo, ni verificarlo abre las puertas a una tragedia”. A su juicio, Estados Unidos corre el riesgo de matar pescadores u otros civiles.

Luego, Adam Isacson, director de supervisión de defensa (Wola), dice contundentemente: “Ser sospechoso de transportar drogas no implica una sentencia de muerte”.

El video de la BBC termina con lo siguiente:

“Una de las interrogantes que se plantea es, cómo los militares estadounidenses determinaron que quienes estaban a bordo de desembarcación eran, efectivamente, supuestos miembros del Tren de Aragua, tampoco se conoce el tipo de droga que se transportaba, la cantidad, o cómo se realizó la operación que dejó 11 muertos según Trump”.

CORTESÍA LA IGUANA