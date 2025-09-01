Vicepresidenta Delcy Rodríguez: "Sistema financiero de EE. UU. legitima dinero del narcotráfico"

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció que Estados Unidos (EE. UU.) atraviesa una profunda crisis política, social, económica y financiera, mientras pretende desviar la atención internacional con acusaciones infundadas contra la República Bolivariana de Venezuela.

Desde el estado Carabobo, Rodríguez señaló que más de 100 mil ciudadanos norteamericanos fallecen anualmente por sobredosis de drogas, lo que evidencia un grave problema de salud pública en ese país. Asimismo, denunció que el lavado y legitimación de capitales provenientes del narcotráfico ocurre en el sistema financiero de Estados Unidos.

Además, recordó que entre los años 2010 y 2022, entre dos y tres millones de armas provenientes de Estados Unidos terminaron en manos de carteles mexicanos, lo que desmiente la moralidad de quienes acusan a Venezuela de vínculos con el narcotráfico.

“Una de las peores falsas y patrañas contra Venezuela que pretende difamarnos como un país narcoterrorista (…) si hablamos de narcotráfico, vayamos a los números. Que sea la verdad la que hable. En Venezuela no existe ese problema de salud pública”, afirmó.

“Nos toca decirles, son unos tremendos farsantes e inmorales que pretenden acusar al noble pueblo de Bolívar y Chávez de narcotraficantes. Venezuela es un pueblo de paz, de esperanza, no solo para nuestro país, sino para los pueblos del mundo», apuntó.

La vicepresidenta Rodríguez explicó que todas estas acciones de EE. UU. tienen un solo objetivo: derribar el bolivarianismo con el que se lleva libertad y dignidad a otras naciones.

En ese sentido, indicó que el pueblo venezolano ha salido al frente para atender el llamado del presidente Nicolás Maduro a alistarse a la Milicia Bolivariana en defensa de la patria.

«Para decirles a los halcones del norte que lo tomen con paciencia, que las peores calamidades de Estados Unidos están por venir si ellos se atreven a agredir a Venezuela (…) Estamos listos para cumplir las tareas estratégicas que nos corresponden para hacer inexpugnable la libertad y la dignidad», puntualizó.