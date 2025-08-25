Izquierda y progresistas que no están con el gobierno convocan actividad antiimperialista

Un conjunto de organizaciones de izquierda y progresistas, en unidad de acción, está convocando a una actividad de rechazo al cerco intervencionista de Trump y a los llamados de la derecha venezolana que lo apoya.

Estas organizaciones, que no están con el gobierno de Nicolás Maduro pero sí contra el imperialismo y el intervencionismo, convocan a una actividad pública de calle que se disponen a realizar el martes 26 a las 10:00 am en la Plaza Morelos de Caracas, frente a la sede de la Defensoría del Pueblo de la capital.

Entre las agrupaciones políticas convocantes se encuentra las que forman parte del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo (PCV, Revolución Comunista, Marea Socialista, PPT-APR, PSL) y otras como la LTS, Comunes, el Movimiento Popular Alternativo, y el Bloque Histórico Popular.

Todas condenan los llamados de sectores de derecha para que fuerzas militares invadan a nuestro país, aunque las mencionadas organizaciones de izquierda y progresistas se oponen a las políticas del gobierno.

Las consignas de la convocatoria a la concentración del martes son: ¡Basta de agresión imperialista contra Venezuela! ¡Fuera tropas de Trump del Caribe y América Latina!