Gobernador del Zulia desmiente traspaso de competencias al gobierno nacional

Manuel Rosales Credito: Web

29-11-21.-Varios medios de comunicación publicaron que la administración del Puente Rafael Urdaneta, el Puerto de Maracaibo y el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, fueron transferidos al Ejecutivo nacional tras la victoria en Zulia del candidato opositor.



Manuel Rosales, gobernador electo del estado Zulia, negó los rumores sobre el traspaso de la administración del Puente General Rafael Urdaneta, los peajes, el aeropuerto La Chinita y el Centro de Arte Lía Bermúdez al gobierno nacional.



“Hasta ahora son rumores, vamos a esperar que no sea así, en su momento fijaré una posición oficial”, dijo Rosales al portal Foco Informativo.



Varios medios de comunicación venezolanos publicaron hace varios días que, tras la victoria de Rosales el pasado 21 noviembre, diversos servicios y competencias que administra el Ejecutivo regional fueron transferidos al gobierno nacional.



La información fue divulgada por Juan García, diputado de la Asamblea Nacional y exdirector de comunicaciones de la gestión de Omar Prieto, quien publicó el pasado viernes en WhatsApp la Gaceta Oficial número 42261, con fecha del 23 de noviembre, en la que indicaba que el Puente General Rafael Urdaneta, los peajes y el Aeropuerto Internacional La Chinita serían administrados de nuevo por el Ejecutivo nacional.



Hasta los momentos la Gaceta no está publicada en órganos oficiales como el Servicio Autónomo Nacional Imprenta Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia.



La última Gaceta Oficial registrada es la 42259, correspondiente al 19 de noviembre de 2021.



Esta no sería la primera vez que las competencias propias de la Gobernación son despojadas al Ejecutivo regional. En 2009, durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, se le quitó a Pablo Pérez la conducción administrativa de los peajes, el aeropuerto y el puente, y fue devuelta en 2018 a Omar Prieto.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 464 veces.

La fuente original de este documento es:

VF (https://versionfinal.com.ve/politica-dinero/gobernador-del-zulia-desmiente-traspaso-de-competencias-al-gobierno-nacional/)