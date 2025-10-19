(VIDEO) Presidente Maduro: "Venezuela está unida en la defensa del derecho de la patria"

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la unidad del pueblo venezolano para defender los derechos soberanos y la verdad histórica del la nación. Está afirmación la realizó este viernes, luego de que se conociera la autorización concedida a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) para ejecutar operaciones contra el país.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, cuestionó la narrativa que pretende desconocer la trayectoria intervencionista de dicho organismo de inteligencia. Asimismo recordó que esta agencia ha mantenido operaciones continuas durante seis décadas en territorio venezolano, incluyendo acciones de desestabilización durante los últimos 26 años.

Igualmente realizó un recuento histórico sobre los métodos empleados por la agencia de inteligencia norteamericana en América Latina. Señaló que existen documentos desclasificados que evidencian la participación en golpes de Estado y derrocamientos de gobiernos legítimamente constituidos en la región.

El jefe de Estado caracterizó estas acciones como una operación psicológica destinada a intimidar a la población venezolana. Sin embargo, reafirmó la fortaleza del pueblo para resistir estas presiones y mantener su determinación de proteger la integridad nacional frente a cualquier amenaza externa.

La posición del Gobierno venezolano representa una defensa frontal de los principios de autodeterminación y no intervención en los asuntos internos. El llamado del presidente Maduro destaca la importancia de la unidad nacional como mecanismo de protección ante escenarios de injerencia extranjera.