Circuitos comunales representan la transición hacia la comuna dijo Diosdado

Credito: Composición Aporrea-web

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela Credito: Web

16 de octubre de 2025.- Los circuitos comunales representan la transición hacia la consolidación de la comuna, resaltó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien enfatizó la necesidad de fortalecer la organización de base.



Durante la transmisión del programa «Con el Mazo Dando», afirmó que «la fuerza comunal florece y da frutos».



«En algunos sitios las comunas nacieron antes y en otros no, eso debemos fortalecerlo y revisarlo nosotros. Eso que dijo el Comandante (Hugo Chávez) de ‘Comuna o Nada’ hoy lo vamos avanzando de una manera firme, vigorosa, decidida», expresó el dirigente de la tolda roja.



La comuna es el espacio de acción o áreas de trabajo donde se desarrollan diferentes actividades y se constituyen relaciones con particularidades y potencialidades desde los espacios orgánico-político, formativo, social y económico productivo.