Se realizó el taller de Contraloría Comunal en la Radio Voces Libertarias 97.3 FM. en Caracas

Taller de Formación en Contraloría Comunal en la Radio Voces Libertarias 97.3 FM.

5 de octubre de 2025.- En un innovador esfuerzo por llevar la formación directamente al corazón del Poder Popular, la Comisión Permanente de Contraloría de la Cámara Municipal de Caracas realizó el Taller de Formación en Contraloría Comunal en la Radio Voces Libertarias 97.3 FM.



La jornada reunió a Jueces y Juezas de Paz Comunal y Contralores de Consejos Comunales para consolidar la alianza estratégica necesaria para dar las herramientas necesarias que puedan garantizar la vigilancia, control, seguimiento y transparencia de las gestiones comunitarias.



COOPERACIÓN POR LA TRANSPARENCIA



El programa formativo no solo proporcionó herramientas técnicas, sino que enfatizó la crucial cooperación y articulación entre estos dos actores clave del Poder Popular.



El objetivo fue dotarlos de conocimientos legales y administrativos a los Jueces de Paz y Contralores Comunitarios para que puedan cumplir con sus funciones de fiscalización, control y seguimiento administrativo de los recursos comunitarios, y lo segundo es ser garantes de la legalidad y mediadores en caso de conflictos surgidos durante la ejecución de las funciones contraloras



El concejal Luis Istúriz presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara Municipal, ratificando su compromiso institucional con su propuesta "La Contraloría está en la Calle"



Esta cooperación entre la institución, Contralores y Jueces de Paz garantizará que el seguimiento sea efectivo y que cada Consejo Comunal rinda cuentas con absoluta transparencia.



La actividad fue coordinada por el director de la emisora RVL, el ciudadano Roberto Sanabria, asumiendo su función como Juez de Paz Comunal de la parroquia Paraíso, ilustrando perfectamente la integración de la justicia y la comunicación popular para el control social.



Entre los servidores públicos Wilmer García y Leyda Díaz (del equipo de Formación de la Comisión Permanente de Contraloría) y Voceros, Voceras y Jueces de Paz



La formación abordó temas esenciales para el desempeño de esta alianza, tales como: la aplicación de los mecanismos de rendición de cuentas, el uso del marco legal para la fiscalización oportuna, y la mediación temprana para evitar que los conflictos de gestión escalen al sistema judicial ordinario.



Esta iniciativa da inicio a un programa de formación para fortalecer la capacidad de la ciudadanía para ejercer un control efectivo y garantiza la probidad en el manejo de los recursos asignados por el estado al desarrollo de las comunidades.