Gran movilización nacional en el ejercicio especial de la FANB y la Milicia Bolivariana

Se desplegó desde el mando nacional y regional hasta las Áreas de Defensa Integral (ADI) de cada municipio, incluyó también a las unidades comunales milicianas y a las más de 15.700 bases populares de defensa integral activadas en el país

Este sábado se desarrolló en todo el territorio venezolano una gran jornada de ejercicios especiales organizativos, de mando y comunicación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Bolivariana, en el marco del fortalecimiento del sistema de defensa integral de la nación.

La actividad, que se desplegó desde el mando nacional y regional hasta las Áreas de Defensa Integral (ADI) de cada municipio, incluyó también a las unidades comunales milicianas y a las más de 15.700 bases populares de defensa integral activadas en el país.





Desde tempranas horas, el presidente Nicolás Maduro destacó el desarrollo de esta jornada a través de sus redes sociales:



"Seguiremos construyendo la paz, porque Venezuela se respeta", expresó el Jefe de Estado, al subrayar que el objetivo de los ejercicios es afinar los mecanismos de defensa territorial y nacional, así como fortalecer la capacidad operativa y la cohesión del pueblo y la FANB ante cualquier amenaza.

El mandatario indicó que esta movilización forma parte de un proceso permanente de entrenamiento y evaluación del apresto operacional, con el propósito de garantizar la soberanía y estabilidad del país.

"Estos ejercicios fortalecen la capacidad defensiva de la nación y garantizan unas navidades felices y en paz para todo el pueblo venezolano", afirmó.

El despliegue simultáneo, que incluyó ejercicios tácticos, maniobras de comunicación y simulaciones de respuesta ante contingencias, reafirma la integración cívico-militar-policial como eje central del modelo de defensa nacional.