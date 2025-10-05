Gran movilización nacional en el ejercicio especial de la FANB y la Milicia Bolivariana

Este sábado se desarrolló en todo el territorio venezolano una gran jornada de ejercicios especiales organizativos, de mando y comunicación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Bolivariana, en el marco del fortalecimiento del sistema de defensa integral de la nación.
La actividad, que se desplegó desde el mando nacional y regional hasta las Áreas de Defensa Integral (ADI) de cada municipio, incluyó también a las unidades comunales milicianas y a las más de 15.700 bases populares de defensa integral activadas en el país.
Desde tempranas horas, el presidente Nicolás Maduro destacó el desarrollo de esta jornada a través de sus redes sociales:
"Seguiremos construyendo la paz, porque Venezuela se respeta", expresó el Jefe de Estado, al subrayar que el objetivo de los ejercicios es afinar los mecanismos de defensa territorial y nacional, así como fortalecer la capacidad operativa y la cohesión del pueblo y la FANB ante cualquier amenaza.
El mandatario indicó que esta movilización forma parte de un proceso permanente de entrenamiento y evaluación del apresto operacional, con el propósito de garantizar la soberanía y estabilidad del país.
"Estos ejercicios fortalecen la capacidad defensiva de la nación y garantizan unas navidades felices y en paz para todo el pueblo venezolano", afirmó.
El despliegue simultáneo, que incluyó ejercicios tácticos, maniobras de comunicación y simulaciones de respuesta ante contingencias, reafirma la integración cívico-militar-policial como eje central del modelo de defensa nacional.