Invitan al Taller de Contraloría Comunal 3 de octubre 1:00 pm en Caracas

Taller de Contraloría Comunal

Comisión Permanente de Contraloría del Consejo Municipal de Caracas

Invitación al Taller de Contraloría Comunal

CONTRALORES SOMOS TODOS

Invitados especiales JUECES DE PAZ COMUNAL Y VOCEROS DE CONTRALORÍA DE CONSEJOS COMUNALES

Tema: la Contraloría Social para una Gestión Eficiente y Eficaz en las Comunidades, Comunas y Circuitos Comunales

Objetivo: Proporcionar las herramientas, métodos dentro del marco legal necesario para que las comunidades ejerzan la vigilancia, supervisión, evaluación y control de la gestión pública y de los recursos de manera efectiva

Contenido Destacado:

Marco Normativo Clave: Análisis de leyes como el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones

Sede de la Radio Voces Libertarias, Imprenta Municipal puente 9 de Diciembre parroquia Paraíso y San Juan cel: 04129928798

Fecha: 3 de octubre

Hora: 1:00pm

