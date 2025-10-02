Invitan al Taller de Contraloría Comunal 3 de octubre 1:00 pm en Caracas

Comisión Permanente de Contraloría del Consejo Municipal de Caracas
Invitación al Taller de Contraloría Comunal
CONTRALORES SOMOS TODOS
Invitados especiales JUECES DE PAZ COMUNAL Y VOCEROS DE CONTRALORÍA DE CONSEJOS COMUNALES
Tema: la Contraloría Social para una Gestión Eficiente y Eficaz en las Comunidades, Comunas y Circuitos Comunales
Objetivo: Proporcionar las herramientas, métodos dentro del marco legal necesario para que las comunidades ejerzan la vigilancia, supervisión, evaluación y control de la gestión pública y de los recursos de manera efectiva
Contenido Destacado:
Marco Normativo Clave: Análisis de leyes como el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones
Sede de la Radio Voces Libertarias, Imprenta Municipal puente 9 de Diciembre parroquia Paraíso y San Juan cel: 04129928798
Fecha: 3 de octubre
Hora: 1:00pm