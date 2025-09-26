Presidente Maduro: "Ataques del imperio norteamericano han fortalecido al pueblo venezolano"

«Ante un ataque y una agresión del imperialismo, más fortalecidos. Y cada vez que el imperialismo nos amenace o nos agreda, más fuerte nos haremos», dijo el Jefe de Estado

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros aseveró este jueves desde la Comuna «El Legado de Chávez» que los ataques del Imperio norteamericano han fortalecido al pueblo venezolano.

«Ante un ataque y una agresión del imperialismo, más fortalecidos. Y cada vez que el imperialismo nos amenace o nos agreda, más fuerte nos haremos», dijo el Jefe de Estado venezolano, para referirse a los importantes avances alcanzados en estos tiempos de acechanza del Gobierno estadounidense.

Destacó que la Comuna es el gran centro de la democracia directa, de la democracia permanente en el país.

«La supuesta democracia de cada 5 años o cada 4 años para que voten, eligen un presidente y el presidente que llega hace lo que le da la gana, y hace lo contrario; ese tipo de democracia falsa se agotó, llegó al fin de la historia. Ha nacido una nueva democracia, la democracia completa, la democracia directa, la democracia con pueblo, la democracia con gente», explicó el Jefe de Estado.

Para el Presidente Maduro, el pueblo ha combinado la resistencia activa y creativa para vencer las asechanzas, las guerras, las amenazas, para enfrentar victoriosamente la guerra económica, la guerra eléctrica, la guerra psicológica y cualquier otra amenaza y ataque que intente el Gobierno norteamericano sobre Venezuela.

El presidente aprobó los recursos para la materialización de proyectos comunitarios

La vocera de la Comuna El Legado de Chávez, Dayana Guevara, solicitó el apoyo al Ejecutivo Nacional para la adquisición de una torrefactora, que les permita procesar de mejor manera el café que producen. El presidente Nicolás Maduro inmediatamente aprobó los recursos necesarios para la materialización de este proyecto comunitario.

«A sembrar, a procesar y a vender y exportar café. Aprobada, Dayana», manifestó el presidente Maduro ante todos los miembros de la comunidad; los cuales representan a 1 160 familias y 12 consejos comunales: Pablo Aranguren, La Fila, Hacienda La Peñita, El Laurel, Colinas de Laurel, Cumbres de Oriente, Lomas del Guayabo, El Guayabal, Ecológico Patria Nueva, Valles del Alba, La Colmena y Ojos de Chávez.

Esta misma comunidad, de forma organizada, también cuenta con su potabilizadora de agua, la cual tiene una capacidad para llenar 900 botellones diarios para atender a más de 1 360 familias; ya que también apoyan a las familias del punto y círculo de la Comuna.