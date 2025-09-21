Inicia despliegue de «Los Cuarteles van al Pueblo» en todo el país

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha iniciado un nuevo programa de despliegue nacional bajo el nombre de «Los Cuarteles van al Pueblo».

El objetivo principal de esta iniciativa es llevar el adiestramiento militar y la doctrina de defensa integral a los más de 5,000 circuitos comunales del país, buscando fortalecer la capacidad de defensa de la nación frente a posibles amenazas externas.

Objetivos del Despliegue

​El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el programa busca entrenar y preparar a la ciudadanía que se ha alistado en las filas de la Milicia Bolivariana. La iniciativa responde a un contexto de tensiones geopolíticas y busca «defender la paz, la soberanía y la integridad» del país.

​El despliegue, que comenzó este fin de semana, implica que los militares saldrán de sus cuarteles para visitar directamente las comunidades.

Donde impartirán conocimientos sobre sistemas de armas y métodos de resistencia.

Se busca familiarizar a la población con las actividades de la vida militar defensiva y fomentar la cohesión entre el pueblo y la FANB.

Toque de Diana

En el Batallón Bolívar , en Caracas, inició el toque de diana a las cinco y media de la madrugada.

El plan "Los Cuarteles van al Pueblo", donde el pueblo se desplegará en los más de cinco mil 330 circuitos comunales para garantizar la integridad territorial de la nación.

Del mismo modo, en las Plazas Bolívar de los estados Mérida, Táchira y Lara, la FANB y el pueblo de esas regiones llevan a cabo múltiples actividades que permiten reforzar los circuitos comunales.

"Seguimos en resistencia activa", enfatizaron las autoridades militares.

En la entidad oriental del país inició el toque de diana en perfecta unión popular-militar-policial.

Para dirigirse a diversos circuitos comunales para compartir con el pueblo y ratificar el compromiso con la paz y soberanía de la República.

Pescadores venezolanos ejercen soberanía en las costas del país

Pescadores artesanales de diversas regiones de las costas de Venezuela se han movilizado para participar activamente en la defensa de la soberanía nacional.

Desde tempranas horas de este sábado, los pescadores y acuicultores que se alistaron en la Milicia Bolivariana se despliegan en las costas venezolanas.

Específicamente en los estados Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira, Sucre y Anzoátegui, bajo el "método táctico de resistencia revolucionaria".

Esta iniciativa, que combina las labores tradicionales de pesca con una vigilancia cívica de las aguas territoriales, busca fortalecer la seguridad y la paz en las costas del país.

Movilización en defensa de la soberaníaLa unión de los pescadores con las fuerzas de seguridad del Estado se ha consolidado como un componente clave en la estrategia de defensa integral de la nación.

"los pescadores y acuicultores están sumados, activa y ofensivamente, a la defensa de nuestra Venezuela Azul, de la soberanía sobre el mar Caribe, de la Zona Económica Exclusiva que nos pertenece a todos los venezolanos y está siendo amenazada por el imperialismo, quien busca amedrentar a los venezolanos». Informó el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo.

También precisó que se trata de seis grandes movilizaciones marítimas.

Donde los pescadores y acuicultores demostrarán "su voluntad de hierro", para defender la soberanía del mar Caribe, porque "Venezuela es un pueblo de paz".

A través de este esfuerzo conjunto, los pescadores se convierten en «guardianes de las costas».

Utiizando su conocimiento del entorno marítimo para detectar y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda comprometer la seguridad nacional.

Esta colaboración es fundamental para proteger las aguas venezolanas de la pesca ilegal, el contrabando y otras amenazas externas.

Impacto en las comunidades y territorio

El despliegue de esta estrategia ha tenido un impacto positivo en las comunidades de pescadores, fortaleciendo la relación entre la población civil y las instituciones militares.

La colaboración entre ambos sectores es un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede ser un factor determinante en la defensa de la soberanía.

Los pescadores, con su profundo conocimiento del mar, demuestran que la defensa de un país es una tarea que involucra a todos sus ciudadanos.

Es importante destacar que para llevar a cabo esta labor, los pescadores han recibido capacitación en temas de seguridad marítima.

Incluyendo protocolos de comunicación y métodos de observación.

Este entrenamiento no solo les permite realizar sus tareas de vigilancia de manera más efectiva, sino que también refuerza su compromiso con la defensa del territorio.

La iniciativa no solo protege los recursos pesqueros, esenciales para la economía local, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad cívica en las comunidades costeras.