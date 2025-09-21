Diosdado Cabello: "La dignidad del pueblo venezolano es nuestra arma más poderosa"

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello, lideró este sábado una caravana militar que dio inicio a la jornada "Los Cuarteles van al Pueblo" en el estado Miranda. La movilización partió desde la sede de la Zona de Defensa Integral (ZODI) en Parque Caiza y se trasladó hasta la parroquia Petare.

Durante el acto, Cabello destacó la importancia de fortalecer la fusión popular-militar-policial para la defensa de la soberanía nacional. Asimismo, resaltó que la dignidad del pueblo venezolano constituye el arma más poderosa ante las agresiones externas.

Posteriormente, el alto funcionario manifestó que el pueblo venezolano mantiene una resistencia activa prolongada para garantizar la paz y el bienestar de la patria.

"Ninguna amenaza puede paralizar al pueblo de Venezuela", afirmó.

Adicionalmente, Cabello precisó que los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llevan instrucciones sobre el Método Táctico Revolucionario a las comunidades. Esto con el objetivo de preparar a la población civil en diversos aspectos de defensa nacional.

Finalmente, Diosdado Cabello enfatizó que la unidad del pueblo venezolano se mantendrá firme en todos los circuitos comunales del país. A su vez, indicó que esta jornada forma parte de una serie de actividades programadas para fortalecer la capacidad operativa de la Nación en defensa de la paz, así como de la soberanía del país ante las constantes amenazas del imperio norteamericano.