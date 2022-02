Organizaciones populares y familias campesinas alimentan a las escuelas venezolanas

El Plan Pueblo a Pueblo, una iniciativa autogestionaria que enlaza a familias productoras del campo con organizaciones populares en la ciudad, distribuyó en una jornada nacional más de 150 toneladas de alimentos para las escuelas ubicadas en poblaciones vulnerables.



Al suroeste de Caracas, en la parroquia La Vega, el complejo habitacional Kaika Shi, levantado en tiempos de Hugo Chávez por constructores populares y hoy convertido en centro de acopio para el Plan Pueblo a Pueblo en las escuelas del sector, recibe en la mañana del jueves 10 de febrero una gandola con 14 toneladas de alimentos.



El camión, recién arribado desde el lejano estado de Trujillo, al occidente de Venezuela, transporta frutas, verduras y hortalizas que las propias organizaciones populares de La Vega se encargarán de distribuir en 22 escuelas priorizadas a la que asisten más de 7.000 niñas, niños y adolescentes, como parte de la segunda entrega que realiza Pueblo a Pueblo destinada fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que el Gobierno venezolano implementa en los planteles educativos.

La iniciativa que agrupa a nivel nacional a 220 familias campesinas de Los Andes venezolanos y el occidente del país ya ha alcanzado en sus siete años de existencia a cerca de 700.000 personas, en jornadas de distribución llevadas a cabo principalmente en localidades con alto grado de vulnerabilidad.

Centro de acopio del Plan Pueblo a Pueblo en el combativo barrio 23 de Enero en Caracas

© Sputnik / Hernán Cano

Mientras los militantes de La Vega comienzan a descargar y pesar los sacos con alimentos, Mariela Machado, la principal referente de este asentamiento urbano reúne a las autoridades de las escuelas y voceras de la comunidad para hacer énfasis en el espíritu autogestionario del plan y poner en relieve cómo la producción agrícola de pequeñas familias campesinas que viven y siembran a cientos de kilómetros de Caracas llegan directamente a La Vega, sin intermediarios.

Un camión con 14 toneladas de frutas, verduras y hortalizas es descargado por militantes populares en Caracas

© Sputnik / Hernán Cano



"Los campesinos, muchas veces, no son tomados en cuenta. Y el enemigo, el imperio, nos ha pegado siempre por el estómago. Entonces, decidimos desde nuestras organizaciones sumarnos a Pueblo a Pueblo para que los campesinos se hagan sentir en la ciudad", explica Machado durante la asamblea.



Para Machado, quien es además diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el programa no es "simplemente entregar una bolsa de comida", sino que es —sobre todo— un proyecto para que la revolución bolivariana "se haga irreversible" desde las bases.



"Este plan es para que el pueblo gane más conciencia y organización en un momento de guerra. Esto no es un plan asistencial, es una experiencia de un pueblo que está disputando el poder contra los que quieren una Venezuela colonial, contra los capitalistas que todo lo transforman en mercancía, y a favor de una cultura de producción liberadora real", afirma a Sputnik la militante popular del PSUV en La Vega.

De la asamblea participa Doris Pereyra, quien se desempeña como coordinadora del comedor en uno de los planteles educativos de la parroquia y es parte de ese ejército de mujeres conocidas como Cocineras de la Patria, un plan gubernamental de apoyo a miles de madres que preparan los almuerzos y meriendas en los comedores escolares.

Busto de Hugo Chávez en centro de acopio del Plan Pueblo a Pueblo

© Sputnik / Hernán Cano



En charla con Sputnik, esta madre con un niño en edad escolar no duda en valorar como "muy positiva" esta experiencia de organización social.



"Es de mucha ayuda como madre, la verdad. Y como cocinera, debo decirte que es muy bonito poder ayudar para alimentar con frutas y hortalizas de calidad a tantos niños, que son más de 3.000 en estos momentos en la institución donde laboro", dice Doris.

"Cocinera de la patria" Doris Pereyra, durante la asamblea del Plan Pueblo a Pueblo

© Sputnik / Hernán Cano



Alimentos de calidad, saludables y nutritivos



Pueblo a Pueblo surge en 2014, cuando un grupo de militantes revolucionarios y funcionarios en el área agrícola, pronosticando que el recrudecimiento de la guerra contra Venezuela impactaría con fuerza en la producción y distribución de alimentos, decide desplazarse de la ciudad al campo para iniciar un proceso de vinculación entre los productores que practican la agricultura familiar campesina con las organizaciones comunales y populares de la ciudad.

Alimentos con alto valor nutritivo llegan a Caracas a través del Plan Pueblo a Pueblo

© Sputnik / Hernán Cano



En 2020, la Alianza Estadounidense de Soberanía Alimentaria le otorgó a este programa el premio Soberanía Alimentaria 2019, por su contribución para paliar la crisis alimentaria en Venezuela y buscar mecanismos alternativos para hacer frente a las sanciones y el bloqueo estadounidense contra el país.



"Para nosotros es fundamental que nuestros chamos [niños] se alimenten bien, no basta con las harinas y bollitos de maíz. Acá traemos naranjas, patilla, cambur, hortalizas y todas las verduras para sus cremas, porque se debe garantizar futuro, que tengamos niños sanos para poder garantizar nuestro proceso revolucionario", afirma a Sputnik Ricardo Miranda, uno de los fundadores de Pueblo a Pueblo.



Cuenta Miranda que el plan para las escuelas se lleva a cabo en ocho estados del país, con más de 150 toneladas de alimentos de calidad, saludables y nutritivos que abastecen hoy a más de 100.000 niños en edad escolar.

Ricardo Miranda, fundador de Pueblo a Pueblo, durante jornada de distribución de alimentos en el barrio 23 de Enero

© Sputnik / Hernán Cano



Burocracia versus pueblo



En Caracas, Pueblo a Pueblo aborda más de 70 escuelas en cinco parroquias populares; en la vecina La Guaira, ubicada en el centro-norte del país, abarca todas las escuelas. Allí, los impulsores del plan buscan incorporar a las familias agricultoras para que sean ellos quienes alimenten con su siembra a los niños del estado costero.



Pese a no contar con ayuda estatal ni privada, el plan ha tenido un impulso gracias a la alianza concretada recientemente con el Estado venezolano para alcanzar a más escuelas e involucrar mayor cantidad de productores del campo. Sin embargo, inexplicablemente, "desde la burocracia, esta vez nos dejaron entrar menos cantidad de alimentos", denuncia Miranda.



"Nosotros agradecemos al presidente de la República [Nicolás Maduro] porque nos visibilizó e hizo posible que el plan se transformara en una política pública. Pero hay funcionarios, aguas abajo, que no entienden la metodología; ellos prefieren la figura de contratistas, de grandes empresas dedicadas a la distribución de viandas escolares. Y nosotros estamos planteando algo nuevo, con el pueblo alimentando al pueblo. Nosotros hacemos un llamado a las altas autoridades a rectificar y a respetar la palabra del presidente", enfatiza.

En siete años, el plan ha alcanzado a 700.000 personas

© Sputnik / Hernán Cano



Pueblo a Pueblo en el barrio 23 de Enero



En el combativo 23 de Enero, ubicado en el noroeste de la ciudad capital, la comuna El Panal 2021 está cargo de la distribución de cerca de 10 toneladas de alimentos para las escuelas y liceos del barrio.



En el estacionamiento del Liceo Manuel Palacio Fajardo, emblemático porque allí solía votar el líder bolivariano Hugo Chávez, un representante de la comunidad educativa del sector le dice a Sputnik que su institución, con una matrícula de 900 niños, se siente muy agradecido con los militantes de la comuna y las familias campesinas que hacen posible Pueblo a Pueblo.



"No sabes lo importante que es este programa para nosotros. Te lo digo por experiencia propia, en mi institución hay niños que quieren llevarse la comida a su casa para compartirla con sus hermanitos, y eso pega mucho en la conciencia. Hay mucha necesidad, por eso tenemos que apoyarlo", señala Damián Salazar, representante del Liceo Luis Ezpelosin.

Una de las primeras organizaciones populares de la ciudad de Caracas en vincularse con los productores del campo en este plan es la agrupación Alexis Vive, que tiene un fuerte trabajo político y social en el barrio.

Damián Salazar, representante educativo y enlace del Plan Pueblo a Pueblo en las escuelas

© Sputnik . Hernán Cano



Su vocera, Anacaona Marín, destaca en diálogo con Sputnik la labor comunitaria, indispensable para garantizar que los niños puedan tener una alimentación sana en medio de enormes dificultades económicas.

"Hay una parte de la institucionalidad que cree que el pueblo no lo sabe hacer, y decimos quién más que un directivo escolar, un representante, quién más que una cocinera de la patria sabe lo que a los niños que asisten a los comedores les hace falta. Y quién más que el pueblo productor sabe cómo hacerlo, que en los peores años de bloqueo no dejó de producir, y por eso en plena guerra nunca faltaron la yuca, el ñame o el ocumo. Eso es Pueblo a Pueblo, una demostración hermosa de que el pueblo sí sabe hacerlo", afirmó Marín.

Anacaona Marín, militante del movimiento Alexis Vive en el barrio 23 de Enero

© Sputnik . Hernán Cano



Marín también criticó la "decisión de la burocracia" de recortar la cantidad de alimentos incorporadas en esta segunda etapa del plan escolar y recordó que nunca es "suficiente comida" cuando se trata de alimentar, en muchos casos, a niñas y niños que quizá su única comida diaria es la que reciben en la escuela.



"Los niños venezolanos son los más afectados por la crisis y el bloqueo. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades a defender, como lo hacemos nosotros, el Plan Pueblo a Pueblo en las escuelas porque no solo llega a los niños estudiantes, también a las personas de la comunidad que no tienen cómo alimentarse, en un plan para la lucha y la defensa de la revolución", finalizó la militante de la organización Alexis Vive.