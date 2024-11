(VIDEO) España: miles de personas toman las calles de Valencia para manifestarse contra la gestión frente a la DANA

10 de noviembre de 2024.- Miles de personas se han congregado este sábado en Valencia en una multitudinaria protesta, organizada por unas 40 entidades sociales, contra la gestión de la tragedia de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) por parte de la Generalitat Valenciana y contra su presidente, Carlos Mazón, bajo gritos de "asesinos", "dimisión" y "Mazón, a prisión".Entre cientos de pancartas y objetos depositados por los asistentes en el Ayuntamiento en recuerdo de las más de 200 víctimas, la protesta ha arrancado minutos después de las 18.00 horas (locales). Al frente, había personas directamente afectadas por la riada del pasado día 29 que avanzaban con una pancarta con el lema de la manifestación (Mazón dimisión) y la imagen del presidente cabeza abajo y ataviado con el chaleco de emergencias.La manifestación fue hacia la plaza Manises de la capital, donde se encuentra la sede de la Presidencia de la Generalitat y donde se ha leído un manifiesto final. "Pusieron en riesgo la vida de miles de trabajadores, ahí se muestra que el Gobierno valenciano no está al servicio de la ciudadanía, sino de las empresas. En vez de proteger a la población, la Generalitat se ha limitado a intentar tapar la negligencia en esta crisis", han señalado los convocantes después de un minuto de silencio. Allí, unas jóvenes han escrito con barro en las paredes del Palau "dimissió".Durante el manifiesto, se denunció que la Generalitat valenciana ha ignorado el cambio climático, por ejemplo, "construyendo en primera línea de costa"."Condenamos sin paliativos el retardo inexplicable en la intervención en las localidades afectadas, la falta de agilidad y coordinación entre la Administración autonómica y estatal", han agregado ante los aplausos de los asistentes. También han pedido medidas como que se dispongan de pisos turísticos y de la banca para los afectados por el temporal.Partido Popular desestima la protestaMientras tanto, el Partido Popular valenciano ha lanzado un mensaje en sus redes sociales donde ha apuntado que la manifestación estaba "politizada" por entidades catalanistas."La de hoy es una manifestación politizada. Las entidades catalanistas de Països Catalans vienen a montar lío y colapsar la ciudad de Valencia. No les importan nada las víctimas, solo la política", lamenta el partido."Es momento de respeto y memoria, no de aprovecharse de la tragedia para fines interesados. El PSOE y Compromís deberían estar respetando el dolor de todos los valencianos y cesar estas acciones", dijo su síndico en les Corts.La protesta se ha celebrado prácticamente sin incidentes hasta las 19.00 horas cuando la Policía antidisturbios ha cargado contra un grupo de personas que intentaban tomar el Ayuntamiento de la ciudad, según ha informado RTVE.Protestas también en AlicanteEn Alicante, otra ciudad valenciana, también miles de personas han marchado en la misma tónica. "Mazón dimisión" ha acaparado la gran pancarta que ha abierto la marcha en dirección a la avenida de la Estación y la estación de Adif antes de emprender hacia la sede de la Generalitat Valenciana en la ciudad.Uno de los portavoces de la manifestación convocada por una veintena de asociaciones y partidos de la izquierda, Ismael Vicedo, ha explicado que "no se puede evitar la riada y que discurra por el barranco del Poyo" pero "sí una mejor gestión y que las personas estuvieran seguras". En Madrid también se han concentrado personas en la Puerta del Sol.Las consecuencias de la DANA que asoló parte de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía el pasado 29 de octubre son infinitas. A los numerosos daños materiales, se suman ya un total de 220 víctimas mortales confirmadas (212 en Comunidad Valenciana; 7 en Castilla-La Mancha; 1 en Andalucía). Los datos facilitados por el Gobierno central este sábado reflejan que se han realizado ya 219 autopsias, que han permitido conocer que 8 personas fallecieron por causas que no estaban relacionadas con la DANA, que están ya identificadas 183 personas, y que 128 se han entregado ya a los familiares. Este sábado, además, la UME ha recuperado una nueva víctima mortal en la Albufera.