MINEC sancionó a empresas que incumplían normativas ambientales

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) realizó varias jornadas de fiscalización entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, lo que dio como resultado, la paralización preventiva de cuatro empresas por incumplir las normativas ambientales. La medida se tomó contra compañías que no tenían la debida documentación actualizada en el Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA).

Incumplimientos detectados

Dichas empresas desechaban líquidos en sitios indebidos y generaban emisiones a la atmosfera sin cumplir con los parámetros establecidos, además de infringir el decreto 883, referente a las normas para el control de la calidad de los cuerpos de agua y de los vertidos de líquidos a los mismos.

Acciones por estado

En el estado La Guaira, dos empresas fueron sancionadas, una, ubicada en el sector Los Próceres de la parroquia Urimare donde se almacenaba de manera inadecuada materiales como chatarra electrónica, plástico, vidrio, metal, papel y cilindros de gas refrigerante, sin que el lugar cumpliera con las mínimas condiciones. La otra es un improvisado autolavado de motocicletas que vertía aguas jabonosas directamente hacia la vertiente de la quebrada Tacagua.

En cuanto al estado Mérida, también se cerraron dos empresas, una de servicio de autolavado que descargaba aguas residuales con detergentes y desengrasantes, y en la otra se detectó que esta generaba emisiones, efluentes y desechos peligrosos sin observar las medidas de seguridad correspondientes a las normativas de la ley.

Retención de materiales

A una empresa de tratamiento industrial de plástico se le retuvieron 3,19 toneladas de residuos no peligrosos aprovechables por el manejo inadecuado de dichos materiales.

Resultados de la fiscalización

El total de las operaciones de fiscalización del período incluyó 92 inspecciones con igual número de informes técnicos procesados, 21 expedientes administrativos, cinco notificaciones al Ministerio Público y 106 citaciones a ciudadanos.