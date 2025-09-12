Luis Vicente León indicó que sólo un 3% de la población apoyaría una intervención militar extranjera

El presidente de Datanálisis destacó que las encuestas nacionales reflejan que el venezolano quiere un cambio democrático, negociado, con paz y que permita más integración en el futuro.

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que, aunque la población venezolana quiere un cambio dentro de la política, sólo un 3 % apoyaría una intervención militar extranjera.

Durante una entrevista en Primera Página programa transmitido por Globovisión, León destacó que las encuestas nacionales reflejan que el venezolano quiere un cambio democrático, negociado, con paz y que permita más integración en el futuro.

En sus declaraciones, recordó los hechos ocurridos en Afganistán, Irak y Libia, países que fueron escenarios de invasiones extranjeras y que no produjeron un cambio positivo para sus ciudadanos.

"¿Ahora eso produjo realmente un cambio positivo para la población? Pregúntale a la gente de Afganistán, Irak y Libia si ellos se sienten felices con el cambio que se generó por la fuerza, donde sacaron y mataron a los líderes políticos", señaló.

El presidente de Datanálisis enfatizó que después de esas intervenciones solo quedó "un país destruido porque había un vacío político interno y el único cambio que ocurrió es que el país entró en guerra civil".

Ante estos escenarios, aseguró que los venezolanos quieren un cambio positivo con una negociación que permita que la gente se exprese, que haya liderazgos políticos que puedan renovarse, que haya alternabilidad política, entre otros, pero que suceda en paz.

León aseveró que, para provocar cambios estables se necesita negociar con "los buenos y con los malos" para garantizar la integración a futuro, porque de lo contrario "no se logra estabilidad".