Periodistas rechazan convertir a Venezuela en territorio de guerra

08-10-25.-La posibilidad de cualquier modalidad de intervención militar extranjera en Venezuela es una amenaza que no puede ser aceptada, venga de donde venga, y debe ser rechazada por toda la población.
La presencia militar estadounidense en aguas del Caribe y los ataques letales contra embarcaciones presuntamente involucradas en tráfico de drogas, sin prueba alguna, ponen en peligro la paz en esta región del continente y evidencian la debilidad de los organismos internacionales en cuyas instancias debería procesarse cualquier situación conflictiva entre dos o más naciones.
El uso unilateral de la fuerza militar va contra el Derecho Internacional y contra los postulados contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Hoy es imperativo evitar que la amenaza o el uso de la fuerza sustituya el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos entre las partes en conflicto.
La defensa de la soberanía nacional, sustentada también en el Código de Ética del ejercicio del periodismo, es una obligación ineludible, independientemente de la postura política de cada uno de nosotros. Por lo tanto, de la manera más clara y categórica, rechazamos cualquier forma de intervención militar extranjera en nuestro territorio.
Llamamos y estimulamos la cohesión de la sociedad venezolana para la defensa de la soberanía. Que sirva esta iniciativa para lograr la unidad del país en función de afrontar nuestra problemática política, económica y social, con base en los postulados de la Carta Magna vigente.
Preservar la integridad territorial, la soberanía del país y la paz son principios irrenunciables a la hora de hacer efectiva la defensa de la patria, de la venezolanidad y de la región, nociones que le pertenecen al conglomerado nacional. Exhortamos a que se retomen las vías diplomáticas para el tratamiento de las diferencias entre países y se descarte el empleo de la fuerza.
Los países que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU) tienen obligaciones en materia de respeto a las normas del Derecho Internacional, a los acuerdos en materia de Derechos Humanos y al respeto de la soberanía de cada nación.
Ningún país, por muy poderoso que sea, debe atribuirse el derecho de actuar unilateralmente y de usar las armas para hacer valer sus intereses, y sobre todo ignorando la existencia de normas que le dan consistencia y viabilidad a un orden internacional nacido de la necesidad de preservar la paz y la convivencia entre las naciones.
Diálogo entre periodistas por la paz
Periodistas que suscriben:
Alfredo Palacios Marte
Antonio Di Giampaolo
Carlos Batatín
Carlos Subero
Clodovaldo Hernández
Esther Quiaro
Helena Salcedo
José Gregorio Yépez
Vladimir Villegas.
---
