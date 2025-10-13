Perú: continúan las protestas tras la destitución de Dina Boluarte

Manifestaciones en Perú

13 de octubre de 2025.- La vacancia de Dina Boluarte no significó el cese del rechazo ciudadano al Congreso y Gobierno del Perú. Al contrario, las agrupaciones que impulsan el paro nacional del 15 de octubre comunicaron que la propuesta sigue vigente y que a esta se le suma una programada para este domingo 12 de octubre.



El objetivo de ambas manifestaciones es exigir mayor atención del Ejecutivo a la problemática de inseguridad ciudadana y un cambio estructural que permita su efectividad. Asimismo, los jóvenes ‘Generación Z’ no reconocen a José Jerí como el legítimo presidente del país, tal como precisaron en dos comunicados.



Marcha del 12 de octubre



En dicho comunicado, la ‘Generación Z’ exhortó a la ciudadanía a sumarse a una marcha este 15 de octubre. «Estamos convencidos de que la mayoría del pueblo peruano comparte nuestro sentir y repudio. Conocemos tu historial José Jerí y los valores que representas», se lee.



Teniendo en cuenta ese rechazo, exigen «expulsar a este pacto corrupto que nos impone un presidente inmoral, manchado y no digno».



«No reconocemos a este Congreso de la República, que ha traicionado la voluntad del pueblo. Invitamos a todos los peruanos y peruanas, de todas las regiones a unirse a esta marcha histórica para exigir un cambio verdadero. ¡Hagamos historia juntos, Generación Z y todo el Perú unido!», agregan. Además, pidieron a la PNP que brinde apoyo al «pueblo».



Paro Nacional del 15 de octubre



Respecto al paro nacional del 15 de octubre, tanto la ‘Generación Z’ como el Bloque Universitario, anunciaron una nueva jornada de protesta denominada “Gran marcha nacional”. La convocatoria tiene como fin rechazar al Gobierno y al Congreso de la República ante la falta de políticas efectivas para enfrentar la creciente ola de inseguridad ciudadana que afecta al país. Además, los organizadores señalaron que la movilización también se realizará en rechazo a la corrupción y el nepotismo en las instituciones públicas.



Los colectivos estudiantiles están conformados por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Federico Villarreal, Agraria La Molina y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), entre otras. A ello, se les suman los gremios de transporte y otros sectores.