El embajador de Sudáfrica en Francia hallado muerto en un hotel parisino

Nathi Mthethwa

30 de septiembre de 2025.- El embajador de Sudáfrica en Francia, Nathi Mthethwa, fue hallado muerto en el techo de la entrada del Hôtel Hyatt, según informó el martes la fiscalía de París. Varios indicios apuntan a que se suicidó, según fuentes cercanas al caso, citadas por el diario 'Le Parisien'.



Según una de estas fuentes, el embajador, de 58 años, estaba deprimido y podría haber puesto fin a su vida. Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa había "reservado una habitación en la planta 22, cuya ventana de seguridad fue forzada", señaló la fiscalía.



Un "mensaje inquietante"



Su desaparición fue denunciada el lunes por su esposa, quien indicó "haber recibido un mensaje inquietante de su parte por la noche", según la fiscalía. La Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas (BRDP) se encarga de la investigación.



Según las primeras investigaciones, su teléfono se localizó por última vez alrededor de las 15:00 horas del lunes en las inmediaciones del bosque de Boulogne, en París (distrito XVI). Ante la posibilidad de un suicidio, la policía, con el apoyo de la brigada canina, peinó el bosque del oeste de París, pero sin éxito, publica 'Le Parisien'.



El Gobierno sudafricano expresó en un comunicado su "profunda tristeza", hablando de una "desaparición prematura" que "no solo es una pérdida nacional, sino que también se siente en la comunidad diplomática internacional", reza el texto.



Nkosinathi Emmanuel Mthethwa había sido destinado a la embajada de Francia en febrero de 2024. También era el delegado permanente de Sudáfrica ante la Unesco.



Citado por el diario 'Le Monde', un portavoz del ministerio sudafricano de Asuntos Exteriores dijo estar al corriente de "la información lamentable sobre la muerte del embajador" y que realizarían una declaración cuando tuviera noticias oficiales.



Político de primer orden en Sudáfrica



Este político de primer orden, había comenzado su carrera en la lucha sindical contra el apartheid. Se dio a conocer al convertirse en secretario de organización de la Liga Juvenil del CNA en 1994, cargo que ocupó hasta 2001. En 2002 entró en la Asamblea Nacional de Sudáfrica, donde presidió la comisión parlamentaria de minas y energía entre 2004 y 2008.



En septiembre de 2008, fue nombrado ministro de Seguridad y Protección del Gobierno de Motlanthe. Conservó este cargo en el Gobierno de Zuma —rebautizado como Ministerio de Policía— antes de convertirse en ministro de Arte y Cultura tras la reelección de Jacob Zuma.



Entre 2007 y 2022, fue un alto cargo del Congreso Nacional Africano (ANC), partido en el poder desde las primeras elecciones democráticas de 1994. Trabajó en la clandestinidad dentro del ala militar del ANC durante el apartheid y fue detenido durante el estado de emergencia de 1989 (el apartheid terminó en 1991).



Mthethwa fue ministro de Arte y Cultura de la República de Sudáfrica entre 2014 y 2019, y posteriormente ministro de Deporte, Arte y Cultura hasta 2023, según la página web de su embajada.