Flotilla Global Sumud recibe suministros humanitarios de la Media Luna Roja

29 de septiembre de 2025.- La Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés) recibió este lunes, 29 de septiembre, suministros humanitarios de la Media Luna Roja, transferidos con el apoyo logístico de la Marina turca, mientras se acerca a la Franja de Gaza a pesar de las amenazas militares y ataques con drones.



A través de las redes sociales, la flotilla puntualizó: «Esto demuestra que las organizaciones pueden actuar y que cuentan con la infraestructura y la capacidad para hacer más. Pero también pone de relieve una verdad fundamental: los Gobiernos tienen la responsabilidad y los medios para asumir roles más firmes y activos para poner fin a esta crisis«.



Adicionalmente, manifestaron que «es el momento de que las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil de todo el mundo den un paso al frente, se coordinen y exijan a los Gobiernos que cumplan con sus obligaciones«.



En el mismo tono, la Flotilla enfatizó que la responsabilidad de detener «una de las peores catástrofe humanas de la historia» recae sobre todos. Hicieron un llamado urgente a mantener la presión global para garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan desesperadamente. Al tiempo que subrayaron que el mundo está observando quién actúa en defensa de la justicia y quién opta por el silencio.



Al gesto de solidaridad de la Media Luna Roja, se suma el de un convoy iraní que zarpó desde Bandar Abás (sur de Irán) para unirse a la GSF y entregar ayuda a los palestinos. Los cientos de participantes, un grupo diverso que incluye a médicos, abogados, artistas y figuras religiosas, están unidos en el compromiso con la dignidad humana. Su objetivo es poner fin al asedio y al genocidio que Israel ejerce contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.



La coalición humanitaria, que partió de Barcelona a inicios de septiembre, ya ha reunido alrededor de 50 embarcaciones con activistas de 44 países, (incluida la activista climática sueca Greta Thunberg). Según informaron el pasado domingo 28 de septiembre, la GSF se encuentra a unas 366 millas náuticas (678 kilómetros) del enclave palestino, y se prepara para una fase crítica de su viaje.



La flotilla advirtió que “entrará en la zona de alto riesgo en solo dos días”, «este es el momento en el que vuestra vigilancia y solidaridad globales son más necesarias”, haciendo alusión a agresiones militares israelíes previas contra misiones similares que fueron abortadas. «Únete a nosotros. Paremos el genocidio. Mantened vuestros ojos en Gaza», puntualizaron.



La Flotilla Global Sumud (GSF), en su misión de romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a Gaza, sufrió un ataque frente a la costa de Grecia durante la noche del pasado martes 23 de septiembre. Los organizadores reportaron que sus embarcaciones fueron objeto de ataques con drones que generaron más de doce explosiones en sus proximidades. Al menos diez barcos fueron afectados por esta agresión, lo que provocó interrupciones en los sistemas de comunicación.



En las últimas semanas, Israel ha incrementado la tensión en torno a la Flotilla, emitiendo advertencias de que impedirá su desembarco. Paralelamente, las autoridades israelíes han lanzado acusaciones sin pruebas, señalando a los participantes de la misión humanitaria de tener vínculos con el Movimiento de Resistencia palestina Hamás y de ser una «misión yihadista».