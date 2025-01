La costa del Golfo de EEUU se prepara para una rara tormenta invernal que traerá nieve y aguanieve

Nieve en la ciudad de El Paso, Texas Credito: Cubadebate

21 de enero de 2025.- Millones de personas en toda la costa norte del Golfo se prepararon el martes para una rara tormenta invernal que se espera que disperse fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada en el profundo sur mientras una ráfaga de aire del Ártico sumerge gran parte del este de Estados Unidos en un frío profundo.



Alrededor de 40 millones de personas, principalmente en el sur de Estados Unidos, desde Texas hasta Florida , estaban bajo algún tipo de peligro climático, incluidos más de 21 millones bajo advertencia de tormenta invernal, dijo el meteorólogo Marc Chenard del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.



Agregó que alrededor de 170 millones de personas desde las Montañas Rocosas hasta los puntos más al este estaban bajo una advertencia extrema o un aviso de clima frío.



El NWS pronosticó entre 3 y 7 pulgadas (7,5 y 15 cm) de nieve y aguanieve en partes del sur de Mississippi y el sureste de Luisiana, incluida Nueva Orleans, hasta el martes.



Antes de la tormenta, los gobernadores de Georgia, Luisiana , Mississippi y Alabama declararon estados de emergencia y muchos sistemas escolares cancelaron las clases el martes.



En Texas , ambos aeropuertos de Houston anunciaron que las operaciones de vuelo se suspenderán a partir del martes ante la expectativa de las condiciones peligrosas del severo clima invernal que afecta una gran franja del sur.



Los residentes desde Texas hasta el norte de Florida se apresuraban a aislar tuberías, revisar los sistemas de calefacción y abastecerse de suministros de emergencia.



En otras partes, la costa este sufrió una espesa capa de nieve mientras que la gente desde las llanuras del norte hasta la punta de Maine temblaba a causa de las gélidas temperaturas provocadas por la gélida masa de aire del Ártico, que el lunes hizo que las temperaturas cayeran muy por debajo de lo normal. Se esperaba que el viento helado persistiera hasta el martes por la mañana.



El rastreador en línea FlightAware informó que el lunes por la noche se habían cancelado casi 600 vuelos dentro de los EE. UU. o con destino o salida del país, además de casi 6.500 retrasos. También se registraron más de 1.700 cancelaciones de este tipo para el martes.



Las advertencias de tormenta invernal se extendieron desde Texas hasta Florida el lunes, con fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada en la región hasta el miércoles.



Mientras tanto, el lunes por la noche se declaró el estado de emergencia en al menos una docena de condados de Nueva York, ya que se esperaban fuertes nevadas con efecto lago alrededor del lago Ontario y el lago Erie hasta el miércoles, con una posible caída de entre 30 y 60 cm (1 y 2 pies), junto con temperaturas extremadamente frías.



Se esperaba que la tormenta afectara a Texas a partir del lunes por la noche, se extendiera hacia el este hasta el miércoles por la mañana y se esperaban fuertes nevadas a lo largo y al norte del corredor de la Interestatal 10, con aguanieve y lluvia helada en el sur de Texas, el sureste de Georgia y el norte de Florida.



Los meteorólogos advirtieron que las temperaturas mínimas bajo cero de la mañana podrían amenazar la vegetación sensible y las tuberías expuestas en áreas no acostumbradas al frío intenso.



En todo Luisiana, las autoridades instaron a los residentes a “quedarse en casa” y no “hacer turismo” durante la tormenta, advirtiendo que el hielo en la carretera podría hacer que los viajes sean peligrosos.



Se estaban preparando centros de calentamiento mientras las ciudades buscaban sacar a las personas sin hogar de las calles. El servicio meteorológico advirtió que era posible que se produjeran cortes de electricidad en áreas con una importante acumulación de nieve y hielo.



Al igual que a principios de este mes, esta última ola de frío proviene de una alteración del vórtice polar, el anillo de aire frío que normalmente queda atrapado alrededor del polo norte.