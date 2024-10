EEUU mantiene advertencia a sus ciudadanos de “no viajar” a Venezuela: “Serán encarcelados”

22-10-24.-Estados Unidos mantuvo este lunes la advertencia a sus ciudadanos para que no viajen a Venezuela, asegurando que, de hacerlo, el Gobierno de Nicolás Maduro los “detendrá”.



En su cuenta de X (antiguo Twitter), las autoridades norteamericanas recordaron que la alerta de “No viajar” al país caribeño es de nivel 4.



“Recordamos a los ciudadanos estadounidenses que nuestro aviso de viaje para Venezuela es el nivel 4 ‘No Viajar’, debido al peligro para los estadounidenses que viven o viajan a Venezuela”, escribieron.



En ese sentido, Estados Unidos manifestó que Maduro y sus representantes “han demostrado que detendrán y encarcelarán a ciudadanos estadounidenses que ingresen a Venezuela, sin justificación ni debido proceso.”



“Por lo tanto, los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Venezuela”, reiteró Washington.



En el aviso difundido en septiembre, hacen una serie de recomendaciones. Una de ellas es: “El gobierno de los EE. UU. no podrá ayudar en caso de que surja la necesidad de una emergencia médica o evacuación. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben considerar comprar un seguro de evacuación médica”.