Comenzó en Argentina el juicio que impulsa la DAIA contra el dirigente Alejandro Bodart, por defender la causa palestina

Sobre si el 98% de los judíos son sionistas, el juez no pudo citar ni una sola fuente. Y omitió que sectores judíos religiosos ortodoxos son antisionistas, lo mismo que miles y miles de judíos fuera de Israel como los que manifiestan en Estados Unidos, Argentina y muchos otros países que dicen "no en nuestro nombre" frente a los crímenes del Estado israelí.

La tramposa definición de la IHRA que iguala antisionismo a antisemitismo no la adoptó "el Estado argentino", sino sólo la Cancillería pero como jurídicamente no vinculante, y para el ámbito administrativo; algunas legislaturas, y las presidencias del Senado y Diputados, no ambas cámaras. O sea, no es ley.