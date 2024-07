Mayoría de los argentinos desaprueba gestión de Milei, según encuesta

El 53,7 por ciento de los argentinos desaprueba hoy la gestión del líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) para el diario Página 12.

De acuerdo con esa investigación, solo el 19,3 por ciento respalda mucho al presidente y el 23,9 aprueba algo de su mandato.

Por otra parte, tres de cada cuatro ciudadanos sostienen que el ajuste no lo está pagando la "casta", sino la gente y en especial los jubilados.

Además, el 52,1 por ciento tiene dificultades para llegar a fin de mes y al 29,5 el dinero no le alcanza para hacerlo.

Según el CEOP, el 95,6 por ciento de la población rechaza la actual fórmula de actualización de los haberes jubilatorios y solo el 28,3 está dispuesto a soportar el ajuste con sueldos bajos todo el tiempo que sea necesario.

Casi la mitad de los ciudadanos (44,8 por ciento) asegura que no soporta ni un día más esa política y el 11,2 afirma que esperará entre uno y tres meses.

El director del CEOP, Roberto Bacman, indicó a Página 12 que lo que sostiene todavía a la administración de LLA son las expectativas, pues, el 49 por ciento de los argentinos cree que, económicamente, la situación en sus casas mejorará, en tanto otra cantidad igual considera que no ocurrirá eso.

Argentina atraviesa una profunda crisis económica y social desde la asunción de Milei. El ajuste fue brutal. Los sueldos e ingresos se congelaron mientras que los precios crecieron de manera significativa, comentó el analista.

Y subrayó: La mayor parte de las personas (81,6 por ciento) tiene dificultades para llegar a fin de mes, a algunos ni siquiera les alcanza lo que ganan y el resto debe realizar grandes esfuerzos para que el dinero rinda.

El riesgo siempre está latente: en un gobierno sostenido sólo por esperanza y expectativas, en la medida que el tiempo transcurra y no se produzcan mejoras, todo puede derrumbarse. El sol no se tapa con las manos: si no hay avances concretos en materia económica, en algún momento la realidad terminará matando al relato, añadió.

Asimismo, el CEOP señaló que el 40 por ciento de los ciudadanos tiene miedo a quedar desempleado y esa preocupación secunda a la provocada por los salarios que no alcanzan.

Por otra parte, la inseguridad, que siempre figuró entre los problemas prioritarios, bajó al cuarto puesto porque subió el temor por la pobreza.