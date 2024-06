Federación Europea de Periodistas: EEUU sigue presionando a periodistas del mundo tras la liberación de Assange

Julian Assange libre

26 de junio de 2024.- La Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas inglesas) considera que Estados Unidos continúa presionando a los periodistas de todo el mundo al obligar al australiano Julian Assange a admitir su culpabilidad por algo que no hizo.



Según el comunicado, enviado a Sputnik por el secretario general de la organización, Ricardo Gutiérrez, la EFJ se une a la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) para "celebrar la liberación de Julian Assange después de 14 años de procesamiento, incluidos cinco años de prisión".



"Al obligar a Julian Assange a declararse culpable de un crimen que no cometió, EEUU continúa presionando a cualquier periodista en cualquier parte del mundo que revele información clasificada sobre la defensa nacional estadounidense", destaca la nota.



Assange, quien destapó los crímenes de guerra de EEUU en Irak y otros países, fue liberado la mañana del 24 de junio de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, tras pasar 1.901 días encarcelado.



La puesta en libertad de Assange se produjo después de que sus abogados defensores llegaran a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU.



El ciberactivista compareció ante un tribunal federal en Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte, un territorio asociado a EEUU en el Océano Pacífico, donde se declaró culpable de un cargo de conspiración para obtener y divulgar información de defensa nacional de Washington.



Tras el acuerdo de culpabilidad, Assange fue condenado a cinco años de prisión —una pena ya cumplida en la cárcel británica— por violar la Ley de Espionaje de EEUU, y la jueza anunció que no le impondrá ningún periodo de libertad supervisada, según el diario británico The Guardian.



De este modo, Assange fue declarado libre y el caso en su contra está cerrado oficialmente.



El periodista y ciberactivista estuvo en Belmarsh desde que fue detenido el 11 de abril de 2019, a petición de Washington, mientras enfrentaba un proceso por supuestamente violar la Ley de Espionaje, tras permanecer por siete años en la Embajada de Ecuador en Londres, por temor a ser extraditado a EEUU.



Assange saltó a la fama en 2006 con el sitio web WikiLeaks, creado para publicar documentos confidenciales filtrados.



En 2010, WikiLeaks hizo público un video grabado en 2007, en el que las tropas estadounidenses matan al menos a 18 civiles en Bagdad. Ese mismo año filtró también 250.000 cables diplomáticos estadounidenses.



EEUU acusaba a Assange de 18 cargos por la publicación de información confidencial, acusaciones que le hubieran valido 175 años de prisión.