Sanciones de EEUU impactan también a Colombia, interesada en la empresa Monómeros

La firme intención del Gobierno de Gustavo Petro de volver a comprar la empresa Monómeros, compartida con Venezuela, puede verse frustrada por las sanciones impuestas por EEUU, explicó el ministro de Hacienda colombiano, José Antonio Ocampo. La compañía, que estuvo bajo control de Juan Guaidó hasta 2023, es clave por su producción de fertilizantes.



Las sanciones unilaterales que EEUU impone a Venezuela comenzaron a afectar también a uno de sus históricos aliados, Colombia, que puede ver perjudicados su interés en la empresa Monómeros, uno de los proyectos del gobierno de Gustavo Petro para desarrollar la agroindustria de su país.



Monómeros nació en 1967 como una empresa binacional compartida entre Bogotá y Caracas, con el objetivo de producir fertilizantes y otros insumos requeridos por la agroindustria de ambos países. Las acciones de la compañía estaban a cargo de las estatales Pequiven por el lado venezolano y Ecopetrol y el Instituto de Fomento Industrial (IFI) por colombiano.



El esquema cambió en 2006, cuando Colombia acordó vender a Pequiven la participación de Ecopetrol y el IFI, dejando a Venezuela con el 93,7% (el porcentaje restante estaba en manos de inversionistas neerlandeses) del control de la empresa.



Con sede en Colombia, Monómeros fue uno de los activos de Venezuela en el exterior de los que el opositor venezolano Juan Guaidó intentó apropiarse cuando se autoproclamó presidente encargado del país, con el respaldo de EEUU y el entonces Gobierno colombiano de Iván Duque (2018-2022), a su vez aliado de Washington.



La propiedad de Monómeros en favor del Gobierno legítimo de Venezuela recién fue restituida por la Administración de Petro en 2022, en el marco de la normalización de relaciones entre Bogotá y Caracas.



La restitución de Monómeros a su funcionamiento normal despertó el interés del mandatario colombiano por recuperar la participación de su país en la firma, entendiendo que puede ser estratégica.



La posibilidad de volver a adquirir una participación fue manejada desde el inicio del Gobierno de Petro por el embajador colombiano en Caracas, Armando Benedettti. En una entrevista con la cadena Caracol en agosto de 2022, el diplomático aseguró que le había planteado esa posibilidad al propio Nicolás Maduro y que el tema ya "estaba sobre la mesa".



El embajador volvió a insistir públicamente en el tema en marzo de 2023, cuando aseguró que la compra de Monómeros está en carpeta pero se hará a través de Ecopetrol, la petrolera estatal. "Queremos comprarla, pero estamos a la espera del nuevo presidente de Ecopetrol, creemos que esa empresa, bien dirigida, puede ser más rentable que la misma Ecopetrol", afirmó.



De acuerdo al representante gubernamental en Caracas, Colombia podría incluso llegar a comprar la empresa en su totalidad, algo que le insumiría cerca de 300 millones de dólares. En caso de no alcanzar un acuerdo, Colombia podría aceptar quedarse con el 51 o 52% de la productora de fertilizante.



Benedetti también introdujo una preocupación del Gobierno de Petro: la necesidad de cerrar el negocio lo antes posible, "antes de que agremiaciones de agricultores privados la compren".



Es que el aumento en el precio de los fertilizantes, uno de los principales productos de Monómeros, convirtió a la compañía en una verdadera joya. El propio ministro de

Hacienda colombiano, José Antonio Ocampo, llegó a decir que estaba de acuerdo con la compra e incluso con "ampliar" la empresa, que cubre el 40% del mercado colombiano de fertilizantes.



Sin embargo, el mismo Ocampo puso un freno en los últimos días. Consultado por medios colombianos, el ministro aclaró que las negociaciones aún no comenzaron y apuntó al efecto que podrían tener las sanciones unilaterales aplicadas por Washington contra Caracas.



"El tema más sensible son las sanciones de Estados Unidos, que hasta ahora Monómeros ha estado exenta de esas regulaciones y eso ha sido favorable", advirtió.



Entrevistado por la radio colombiana La W, el titular de Hacienda fue enfático: "No puede haber negocio con Monómeros mientras que no se aclare cómo son las sanciones de EEUU a Venezuela".



El ministro recordó que EEUU sigue sin reconocer a las autoridades de Monómeros designadas por el Gobierno de Maduro y consideró que la empresa está en manos de la administración ilegítima que hasta 2022 estuvo en manos del opositor Juan Guaidó. "A Monómeros, Estados Unidos la reconoce como propiedad del gobierno alternativo, que hoy en día ya no cuenta con presidente, porque el señor Juan Guaidó no es el presidente legítimo", especificó.



Según Ocampo, para Colombia resulta un riesgo invertir en la empresa cuando no está claro hasta qué punto EEUU le aplica sanciones unilaterales a la firma.



"Primero hay que aclarar los efectos jurídicos, porque si compramos una empresa y después hay sanciones de EEUU, no tiene ningún sentido", sostuvo.



La preocupación del Gobierno colombiano se centra sobre todo en la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros —o licencia OFAC, como se conoce habitualmente— que habilita a la compañía a operar internacionalmente y la exime de las posibles sanciones de Washington.



Monómeros recibió una renovación de su licencia OFAC en junio de 2022, cuando todavía estaba en manos de la oposición venezolana, con vencimiento en junio de 2023, por lo que la firma deberá aguardar para conocer su futuro con las autoridades legítimas.