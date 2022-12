Borrell dice que Rusia deberá responder penal y financieramente por crímenes de guerra en Ucrania

Josep Borrell, alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea Credito: Efe

03-11-22.-El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, dijo este viernes que Rusia no solo deberá responder penalmente por sus crímenes de guerra, sino también financieramente por la destrucción de Ucrania, reseñó la agencia EFE.



"La rendición de cuentas no es sólo una rendición de cuentas penal. También es una responsabilidad financiera", dijo Borrell en Brzeg (Polonia).



"Ucrania está siendo destruida porque los rusos no pudieron conquistarla. Va a costar mucho dinero reparar todo este daño. Tenemos 300.000 millones de euros incautados del activo de Rusia", añadió.



Borrell se desplazó este viernes a Brzeg para ser testigo del entrenamiento de soldados ucranianos en el marco de la misión europea EUMAM.



Antes, en el consejo ministerial de la OSCE, había propuesto la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra rusos.



"El tribunal es algo en lo que venimos trabajando atendiendo el pedido del presidente Volodímir Zelenski", explicó.



Borrell recordó que hace unos días la Comisión Europea presentó una propuesta a los Estados miembros para trabajar en tras campos.



En primero, seguir apoyando a la Corte Penal Internacional con el fin de recopilar pruebas de los crímenes en Ucrania. En segundo lugar, apoyar al fiscal de la administración de justicia de Ucrania que "trabaja más directamente con la gente", dijo.



"En tercer lugar, presentar una propuesta de creación de un tribunal especializado que debe crearse bajo el paraguas de las Naciones Unidas", agregó.

