(VIDEO) Brasil: Bolsonaro comparece con un escueto discurso en el que no reconoce la victoria de Lula

01-11-22.-El presidente comenzó su discurso agradeciendo a los brasileños que votaron por él en la elección del domingo, en donde obtuvo el 49,1 por ciento de los votos."Quiero comenzar agradeciendo a los 58 millones de brasileños que votaron por mí”, dijo, rodeado de sus ministros.Bolsonaro afirmó que pese a que lo han tildado como antidemocrático, siempre ha sido fiel a la constitución brasilera y lo seguirá siendo."A diferencia de mis acusadores, siempre jugué dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Nunca hablé de controlar los medios y las redes sociales”, dijo.El mandatario también se refirió a las recientes movilizaciones y bloqueos que se han producido en el país tras su derrota y afirmó que los bloqueos están motivados por la "indignación" que provocaron las elecciones.Pese a que dijo que las protestas son bienvenidas, afirmó que estas no pueden recurrir a los métodos de la izquierda.Bolsonaro cerró su intervención asegurando que seguirá luchando por Brasil y la libertad económica y religiosa del país.“Nuestros sueños están más vivos que nunca. Estamos por el orden y el progreso. Es un honor ser líder de millones de brasileños. Seguiré defendiendo la libertad económica y religiosa y los colores verde y amarillo de Brasil", concluyó.Bolsonaro no mencionó la palabra derrota, ni se refirió al triunfo de Lula. Sin embargo, Ciro Nogueira, jefe de Gabinete de la Presidencia de Brasil, aseguró que comenzarán el proceso de transición con el equipo del presidente electo Lula da Silva, con lo que abrió la puerta al siguiente paso tras el proceso electoral."El presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) me autorizó, cuando sea provocado, con base en la ley, iniciaremos el proceso de transición", afirmó.El breve discurso de Bolsonaro tuvo lugar dos días después de la victoria del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las urnas por una diferencia ajustada (50,9 % a 49,1 %), que ya fue reconocida por numerosos líderes internacionales y por aliados del propio Bolsonaro.Su pronunciamiento coincidió con el segundo día de bloqueos de carreteras de camioneros y manifestantes bolsonaristas en todo el país para protestar contra el resultado electoral.*Con información de AFP