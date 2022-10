(VIDEOS) Nicaragua advirtió que no admitirá a embajador designado de EEUU: "Injerencista y nada diplomático"

El Gobierno de Nicaragua rartificó este viernes su rechazo a la postulación de Hugo Rodríguez como embajador de EE.UU. en ese país, por considerarlo un "injerencista insigne, irrespetuoso" y "nada diplomático".



Advirtió que el nuevo embajador designado por Estados Unidos (EEUU), Hugo Rodríguez, no podrá entrar al país. Esto, por sus posiciones injerencistas, reiterando con ello, la decisión de no concederle el beneplácito.



"El señor Hugo Rodríguez, repetimos, no será bajo ninguna circunstancia admitido en nuestra Nicaragua (…) así que lo tienen claro los señores imperialistas: aquí no entra Hugo Rodríguez", así lo afirmó la vicepresidenta, Rosario Murillo, al dar lectura a una nota de cancillería en los medios oficiales de Nicaragua.



Murillo, esposa del presidente y portavoz oficial, informó esto tras conocer que el senado de Estados Unidos (EEUU) había confirmado el jueves a Rodríguez como embajador en Nicaragua, pese a que el pasado 28 de julio Managua había expresado su rechazo a esa designación.



Nicaragua argumentó en aquel momento que decidió retirar el beneplácito a Rodríguez. Argumentó el gobierno, declaraciones «irrespetuosas» que el diplomático ofreció en una audiencia ante el Senado.





Rodríguez dijo que Nicaragua «se está convirtiendo cada vez más en un Estado paria dentro de la región» y calificó al gobierno de Ortega de «dictadura».Abogó además por sacar a Nicaragua del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos).La vicepresidenta Murillo consideró de "insólita" la decisión de Estados Unidos de mantener la postulación de Rodríguez, a quien tildó de «irrespetuoso e injerencista nada diplomático».Rechazó la llegada del diplomático, quien fue nominado al cargo en mayo pasado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden en sustitución de Kevin Sullivan.«Reiteramos no solo nuestro rechazo, sino nuestra posición inclaudicable de dignidad nacional que desconoce absolutamente el injerencismo y la actuación imperialista».El pasado miércoles el gobierno de Nicaragua pidió la salida de la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Muscheidt. Así afirman fuentes diplomáticas y medios locales, sin detallar las razones de la medida.La Administración de Ortega envió una nota diplomática a Washington a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores en la que subraya que rechaza "absolutamente" la "actuación imperialista" de la Casa Blanca y reitera "enfáticamente" que el designado embajador norteamericano no será admitido "bajo ninguna circunstancia" en la "Nicaragua Libre".Con información de Venezuela News / ActualidadRT