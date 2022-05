Biden nombra a Colombia como "aliado principal no perteneciente a la OTAN"

Joe Biden designó este lunes a Colombia como un "aliado principal de Estados Unidos, no perteneciente a la OTAN", cumpliendo así su promesa de marzo, cuando anunció que iba a otorgarle ese estatus especial.



En un memorándum para el secretario de Estado, el presidente de EE.UU. especificó que realiza la designación "a efectos de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 y de la Ley de Control de las Exportaciones de Armas".



Hasta ahora solo dos países latinoamericanos tenían el estatus de aliado principal no perteneciente a la OTAN: Argentina y Brasil. En otras partes del mundo, la designación se ha otorgado a países como Australia, Baréin, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Corea del Sur, Kuwait, Marruecos, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Túnez.



Tras conocerse la designación, el presidente de Colombia, Iván Duque, se pronunció en Twitter. "Celebramos el memorando enviado por Biden al Secretario de Estado de ese país", escribió. Asimismo, indicó que se trata de una decisión que reafirma el buen momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá.



¿Qué implica la designación?



La designación le dará a Colombia un acceso especial a los programas militares y económicos de EE.UU., pero no le concede las garantías de seguridad de las que gozan los miembros del bloque militar.



Los países que son catalogados como aliados principales extra-OTAN pueden ser elegibles para recibir "préstamos de material, suministros o equipos con fines de investigación cooperativa, desarrollo, prueba o evaluación". El estatus especial también contempla que las naciones sean seleccionadas como "ubicación" para almacenar "reservas de guerra" que sean propiedad de EE.UU.



Por otra parte, Colombia ya es socio extracontinental de la OTAN desde hace varios años, sin ser miembro de esa alianza.



Según informó la Cancillería colombiana en el marco de un encuentro entre Duque y el secretario general de la organización atlántica, Jens Stoltenberg, realizado en Bruselas el pasado 14 de febrero, en virtud de esa condición de aliado "la OTAN otorga asesoría y técnicas para el mejoramiento de las fuerzas militares colombianas", mientras que la nación suramericana "aporta toda su experiencia en el campo de desminado a los aliados y a los países socios".