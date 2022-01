Tensión en Ucrania: EEUU dice que no entregará respuesta escrita a demandas de Rusia

El secreatario de Estado de EEUU, Tensión en Ucrania: EE.UU. no entregará respuesta escrita a demandas rusas Credito: AP

19-01-22.-El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este miércoles (19.01.2022) en Ucrania, donde se encuentra de visita, que no entregará el viernes en Ginebra ninguna respuesta por escrito a su homólogo ruso, Serguei Lavrov, sobre las garantías de seguridad que exige Rusia para evitar la expansión de la OTAN y el emplazamiento de armas ofensivas hacia sus fronteras. Lavrov presentó borradores de propuestas particularmente detalladas a Estados Unidos, tras desplegar decenas de miles de efectivos militares en sus fronteras con Ucrania.



"No voy a presentar ningún documento en ese momento al ministro de Exteriores Lavrov. Necesitamos ver dónde estamos y ver si quedan oportunidades para proseguir la diplomacia y el diálogo, que es, de lejos, el camino preferible”, señaló Blinken en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba. "Veremos en qué punto estamos después del viernes", señaló, e insistió en que si la senda diplomática no tiene éxito, será porque "Rusia ha elegido otro camino".



Blinken reiteró que algunas demandas rusas están "clara y completamente condenadas al fracaso", como el compromiso de nunca ampliar la OTAN (hacia el Este) incluyendo a Ucrania. En vez de presentar contrapropuestas, en las conversaciones de la semana pasada "expresamos nuestra preocupación por los desafíos que plantea Rusia a la seguridad del espacio europeo", prosiguió el jefe de la diplomacia estadounidense.



Rusia busca "desestabilizar”



En las conversaciones que tuvieron lugar la semana pasada en Suiza, Washington propuso a Moscú trabajar de manera conjunta en lo que concierne al control de armamento. "Hablamos sobre asuntos en los que claramente, si existe la voluntad, podríamos progresar sobre la base de la reciprocidad, para mejorar la seguridad de todos", añadió Blinken.



El secretario de Estado insistió en que Rusia ha desplegado "casi" 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y que puede "duplicar" su presencia militar en "poco tiempo", y denunció que Moscú ha usado todos los medios para desestabilizar a Ucrania desde 2014, primero con la anexión de la península de Crimea y después con la guerra en el Donbás. "La agresión rusa ha matado hasta ahora a más de 14.000 hombres, mujeres y niños ucranianos, y ha dejado a 1,5 millones de ucranianos sin hogar", subrayó.



La visita de Blinken busca mostrar el apoyo estadounidense a la democracia y al "derecho a existir" de Ucrania. Washington también se propone seguir ayudando a Kiev a "defenderse" con un incremento de la asistencia de seguridad hasta los 300 millones de dólares en 2022.



^Con información de EFE, AFP